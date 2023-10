La Fundación Princesa de Asturias recrea el mítico tacón rojo de ‘El diablo se viste de Prada’

Aunque en estos días todas las miradas están puestas en la próxima jura de Bandera de la princesa Leonor y en la celebración del Día de la Hispanidad, lo cierto es que la entrega de los Premios Princesa de Asturias está cada vez más cerca. Una edición muy señalada porque será la última vez que la hija mayor de los Reyes don Felipe y doña Letizia presida la ceremonia de entrega de los galardones siendo aún menor de edad y porque, además, en esta ocasión, no estará acompañada por su hermana. La infanta Sofía se encuentra en Gales cursando el primero de los años de Bachillerato Internacional y no tiene vacaciones hasta final de mes, por lo que, salvo sorpresas, no estará en Oviedo la tercera semana de octubre.

Los que no faltarán a la semana de los premios son los Reyes y la princesa Leonor que, probablemente, están ya esperando con ganas poder recibir a los galardonados, entre los que se encuentra la actriz Meryl Streep.

Desde hace ya varias semanas, en la capital de Asturias se ultiman los preparativos para esta importante cita ya que, además de la ceremonia de entrega de los galardones, hay otra serie de actividades previstas en las que participan los premiados y también la Familia Real. Por eso, no es extraño que desde la Fundación Princesa de Asturias hayan ido compartiendo algunas curiosidades en su cuenta oficial en redes sociales.

Por ejemplo, hace unos días publicaron un vídeo inédito del interior del Teatro Campoamor que permitía ver detalles hasta ahora desconocidos del coliseo ovetense, pero ahora nos han sorprendido con un guiño a Meryl Streep, ganadora del Premio Princesa de Asturias de las Artes.

Y es que se ha realizado una recreación del icónico zapato de tacón de la película El diablo se viste de Prada, que se va a colocar en los ‘Espacios Meryl Streep’. Estas instalaciones se han creado en recuerdo a una parte de la destacada filmografía de la actriz y podrán visitarse en la Fábrica de Armas de La Vega, en Oviedo, del 12 al 20 de octubre. No será este el único homenaje a Meryl Streep, que, tal como han confirmado desde la Fundación Princesa de Asturias, mantendrá un encuentro con Antonio Banderas, en el que ambos intérpretes hablarán sobre su profesión y su experiencia y trayectoria artística, el próximo 18 de octubre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo.

Además de a la actriz, también desde la Fundación Princesa de Asturias están llevando a cabo otras actividades para repasar el trabajo de los diferentes galardonados. Es el caso de Haruki Murakami, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2023. La organización va a abrir el Edificio de Tabacalera de Gijón para acoger un ciclo de actividades en homenaje a la obra del escritor japonés, también en el marco de la ‘Semana de los Premios’.