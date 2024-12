Comienza la cuenta atrás para una de las épocas más especiales del año: la Navidad. Motivo de reuniones familiares y festejos. Recientemente, ha salido a la luz cómo pasarán esta festividad el príncipe Guillermo y Kate Middleton. De hecho, fue el heredero al trono británico el que reveló sus planes mientras asistía a un evento de temporada para las familias del Primer Batallón del Regimiento Mercian, en Bulford, Wiltshire.

El príncipe Guillermo contó que espera celebrar la Navidad con 45 personas este año, ya que la familia real se reunirá para las festividades en Sandringham House en las próximas semanas.

El abrigo de Alexander McQueen de Kate Middleton. (Foto: Gtres)

De esta manera, se espera que los príncipes de Gales, así como sus hijos, George, Charlotte y Louis se unan al rey Carlos III y la reina Camilla para estar juntos en esta propiedad privada en Norfolk. El príncipe Guillermo también indicó que estará junto a su familia «todos en una habitación».

Kate Middleton en un concierto de Navidad. (Foto: Gtres)

El anuncio de Kate sobre el cáncer

Se trata de la Navidad más complicada para Kate Middleton, quien el pasado 22 de marzo anunció a través de un vídeo que tiene cáncer. «En enero, me sometí a una importante cirugía abdominal en Londres y en ese momento se creía que mi enfermedad no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas tras la operación hallaron que había habido cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y me encuentro ahora en sus fases iniciales», indicó.

En el clip, Kate Middleton confesó que el diagnóstico supuso un «gran shock» y que ella y el príncipe Guillermo estuvieron «haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto en privado» por el bien de su joven familia. Del mismo modo, reconoció que fueron «un par de meses increíblemente difíciles» para toda su familia, pero que tuvo «un equipo médico fantástico» que la cuidó muy bien.

El príncipe Guillermo y Kate Middleton en Los Alpes. (Foto: Gtres)

Afortunadamente, en el mes de septiembre la princesa de Gales reveló que había finalizado su tratamiento de quimioterapia. «Mientras el verano llega a su fin, no os puedo expresar el alivio que supone finalmente haber completado mi tratamiento de quimioterapia», comenzó diciendo. «El cáncer es complejo, asusta y es impredecible para todos, especialmente para los que están más cerca de ti. Con humildad, también te hace enfrentarte a tus vulnerabilidades de una forma que antes no habías considerado y, con ello, una nueva perspectiva para todo», continuó, al mismo tiempo que aseguró que los «último meses» fueron «increíblemente duros» para su familia.

«La vida tal y como la conocemos puede cambiar en un instante y tuvimos que encontrar una manera de navegar las aguas tormentosas y el camino desconocido», señaló. «Este tiempo nos ha recordado, sobre todo, a Guillermo y a mí, que debemos reflexionar y agradecer las cosas sencillas pero importantes de la vida, que muchos de nosotros solemos dar por sentadas: simplemente amar y ser amados. Guillermo y yo estamos muy agradecidos por el apoyo que hemos recibido y hemos sacado mucha fuerza de todos aquellos que nos están ayudando en este momento. La amabilidad, la empatía y la compasión de todos han sido verdaderamente conmovedoras. A todos aquellos que continúan su propio camino contra el cáncer: me quedo con ustedes, codo a codo, de la mano. De la oscuridad puede surgir la luz, así que dejen que esa luz brille con fuerza», finalizó.