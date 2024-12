La princesa de Gales acaparó todas las miradas en su reaparición pública en la ceremonia de bienvenida al emir de Catar y su esposa. Kate Middleton y Guillermo fueron los encargados de recibir al mandatario y después se unió al acto el rey Carlos III. La reina Camila no estuvo presente en la cita inicial, aunque participó en un encuentro posterior en el Palacio de Buckingham. La esposa del monarca aún está recuperándose de una infección respiratoria y no le conviene estar demasiado tiempo en espacios abiertos.

Aunque todavía no ha retomado del todo su agenda oficial, la princesa de Gales ya va participando en algunos compromisos puntuales. Kate Middleton terminó en septiembre el tratamiento de quimioterapia para el cáncer y está siguiendo las recomendaciones de los médicos en lo que respecta a su esquema de trabajo.

Los príncipes de Gales con el emir de Catar y su esposa. (Foto: Gtres).

Al lado del príncipe Guillermo y muy sonriente, la princesa de Gales apostó para esta reaparición por un espectacular vestido-abrigo en uno de los colores de la temporada, el burdeos, que combinó con joyas de perlas y complementos a tono. Un estilismo muy acertado que merece la pena analizar porque tiene algunos detalles muy interesantes.

El discreto cambio de Kate Middleton

A pesar de que durante la ceremonia de bienvenida al emir de Catar vimos a Kate Middleton con unas botas altas de color burdeos, una vez dentro del Palacio de Buckingham la princesa de Gales se cambió de zapatos y pasó a llevar unos preciosos zapatos de tacón a tono con su estilismo. Un discreto cambio que ha pasado desapercibido y que obedece a cuestiones climáticas y a la comodidad que ofrecen las botas para el frío. Eso sí, ya en entornos cerrados, unos zapatos de salón resultan más elegantes.

Unas joyas elegidas a conciencia

En muchas de sus apariciones públicas a lo largo de estos meses la princesa de Gales ha apostado por las perlas. La Reina Isabel II llevaba perlas en casi todos sus actos de diario y en los funerales de miembros de la realeza son prácticamente obligatorias. Esta vez, la princesa de Gales se ha decantado por la misma gargantilla que llevó en las exequias de Felipe de Edimburgo y de la Reina Isabel II y que perteneció a la difunta monarca. Además, ha llevado unos pendientes que también eran del joyero de la Reina Isabel II.

La princesa de Gales en Londres. (Foto: Gtres).

Un bolso ‘polémico’

La esposa del príncipe Guillermo ha rescatado de su armario un precioso bolso pequeño firmado por Chanel, que ya ha llevado en otras ocasiones. Una pieza que, en principio, no tendría mayor importancia, pero a la que sí se puede hacer una doble lectura. Por un lado, la doble c de la firma se asocia con las iniciales de Carlos y Camila, pero, a la vez, Diana de Gales no quería prendas de esta marca porque le recordaba a la pareja.

La princesa de Gales en Londres. (Foto: Gtres).

Una fecha clave

La casualidad ha querido que la reaparición de la princesa de Gales se haya producido un 3 de diciembre. Justo ese mismo día en 2012 la familia real anunció que la entonces duquesa de Cambridge estaba esperando su primer hijo. Una feliz noticia que se concretó meses después con el nacimiento del príncipe Jorge. Kate Middleton tuvo que ser hospitalizada porque sufría hiperémesis gravídica.