Una de las grandes pasiones del príncipe Guillermo desde hace años han sido las motocicletas. Una afición que nunca hizo mucha gracia ni a su padre ni tampoco a su abuela, pero que el actual heredero se resistió a dejar de lado a pesar de los temores de su familia. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, el príncipe de Gales ya no hace escapadas en moto, aunque su pasión por este medio de transporte no ha disminuido.

Así ha quedado patente en uno de los últimos actos de Guillermo. El heredero ha visitado Irlanda del Norte el mismo día que su padre, el rey Carlos III ha cumplido 76 años. Tanto él como el monarca han continuado con su agenda oficial en un día tan señalado y no han trascendido detalles sobre una posible celebración familiar. Este cumpleaños ha sido muy especial para toda la familia real, ya que la princesa de Gales ha terminado su tratamiento de quimioterapia y el monarca está completamente reincorporado a la agenda oficial tras su diagnóstico de cáncer.

El príncipe Guillermo en un acto oficial. (Foto: Gtres).

Guillermo, príncipe motorista

El heredero ha tenido la oportunidad de subirse de nuevo a una moto, aunque no ha sido en el exterior, sino en una sala cerrada. El príncipe de Gales se ha mostrado encantado de poder poner de nuevo a los mandos de una motocicleta y ha recordado lo mucho que le gustan, a pesar de que su familia -incluida su esposa-, no quiere que use este tipo de vehículos. De hecho, hace algunas semanas trascendió que Kate Middleton estaba bastante preocupada ante la posibilidad de que su hijo mayor, Jorge, pudiera heredar esta afición. De momento, parece que el príncipe prefiere pilotar aviones.

A pesar de ir vestido con un traje, el hijo mayor del rey Carlos III no ha podido resistirse a subirse a la motocicleta de gran cilindrada y recordar sus escapadas del pasado. Algunas de ellas incluso junto a su hermano, el príncipe Harry. El heredero ha probado las características de un nuevo simulador de conducción que ha puesto en marcha un grupo de estudiantes.

El príncipe Guillermo en una motocicleta. (Foto: Gtres).

«Cualquier excusa es buena para subirse a una motocicleta», ha dicho el príncipe al subirse a la moto, a pesar de que es muy consciente de que su esposa odia que disfrute de esta afición. Es más, hace algunos años se publicó que a Kate Middleton le daba pánico que Guillermo saliese a montar en moto, porque tenía miedo de que le pasara algo. Aunque ahora monta cada vez menos, no deja de sentir pasión por este tipo de vehículos y le encanta poder conocer las últimas innovaciones en esta materia.

A pesar de que ya no es habitual verle subido en una moto, sí se sabe que el heredero dispone de un patinete eléctrico que usa de manera regular para moverse por el recinto de Windsor, sobre todo, para visitar a su padre cuando se encuentra en el castillo. Hay que recordar que la residencia de los Gales, Adelaide Cottage, está a poca distancia del edificio principal.