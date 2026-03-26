Quedan pocos días para que la princesa Leonor y la infanta Sofía vuelvan a reencontrarse. Las dos hijas de los Reyes don Felipe y doña Letizia disfrutarán de unas merecidas vacaciones con motivo de la Semana Santa. Aunque sus planes concretos no se conocen, se espera que ambas regresen a Madrid y pasen tiempo con su familia, aunque también es probable que aprovechen para hacer alguna escapada con amigos.

La princesa de Asturias se encuentra ya en la recta final de su instrucción en la Academia General del Aire y del Espacio en San Javier, mientras que la infanta está en Lisboa. A lo largo de los últimos meses ambas han regresado a casa de manera puntual, sobre todo, para asistir a determinados compromisos oficiales. Por ejemplo, para el Día de la Hispanidad, la entrega del Toisón de Oro a la Reina Sofía o el funeral de la princesa Irene de Grecia. Ahora tienen una nueva oportunidad para reencontrarse aprovechando las vacaciones de Semana Santa.

Las vacaciones de la infanta Sofía

Tal como aparece en el calendario académico del Forward College, los estudiantes del centro empezarán sus vacaciones el viernes 3 de abril. Esto significa que, en principio, Sofía no regresará a casa hasta esa fecha, a pesar de que en España los días festivos comienzan a partir del jueves.

La infanta Sofía en la Fundación ONCE. (Foto: Gtres)

Eso sí, la hija menor de los Reyes tendrá libre hasta el domingo 12 y sus vacaciones aún podrían alargarse más. La universidad ha previsto varios días para que los alumnos que han faltado durante el trimestre por enfermedad, festivos u otros motivos, puedan recuperar ese tiempo. En concreto, desde el 13 al 15. No sabemos si Sofía tiene que recuperar alguna clase o si podrá seguir de vacaciones un poco más.

Los días libres de Leonor

En el caso de la princesa de Asturias, aunque a veces tiene que interrumpir su formación por cumplir con sus compromisos institucionales, su hoja de ruta general es la misma que la del resto de los alumnos de la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier. Esto significa que la heredera empieza sus vacaciones este mismo viernes y no tendrá que reincorporarse hasta el lunes 6.

La Princesa Leonor durante su formación militar, una etapa previa a su futuro académico. (Foto: Gtres)

Los planes de la Familia Real

No han trascendido los planes de la Familia Real para estos días, pero lo habitual es que los Reyes cierren su agenda a finales de esta semana y que no la retomen hasta después de la Pascua. Antes siempre acudían a la tradicional misa en la Catedral de Palma, pero esto es algo que ya ha dejado de ocurrir.

Aunque no se sabe qué van a hacer estos días don Felipe y doña Letizia, en los últimos años han sorprendido acudiendo a algunos actos habituales de estas fechas. Por ejemplo, les vimos en la Pasión Viviente de Chinchón y también en una procesión en Madrid. Probablemente también la Reina Sofía acuda a alguna procesión en esta primera Semana Santa tras la muerte de su hermana.