Grandes ausencias y sorpresas en el comienzo de la Royal Ascot

Pistoletazo de salida a una de las citas más importantes para la Familia Real Británica. Este martes ha comenzado la tradicional Royal Ascot. Apenas un día después de que se celebrara la investidura de Camilla Parker-Bowles como Dama de la Orden de la Jarretera, los Windsor se han reunido en este destacado encuentro, uno de los preferidos de la Reina Isabel por su pasión por el mundo ecuestre.

Sin embargo, la jornada, más allá de por los estilismos y los llamativos tocados, ha estado marcada por grandes ausencias. Ha sido el príncipe Carlos junto a su esposa, Camilla Parker-Bowles, los encargados de encabezar el desfile de carruajes, ya que la Reina Isabel no ha asistido por sus problemas de movilidad. La monarca reapareció brevemente ayer en Windsor para apoyar a la duquesa de Cornualles en su gran estreno como Dama de la Orden de la Jarretera, aunque solo se la vio en la fotografía oficial que se publicó en el perfil de la Casa Real.

A pesar de que la Reina Isabel siempre solía asistir a este acto en el hipódromo de Berkshire, su avanzada edad y sus achaques no le han permitido estar presente. No obstante, es más que probable que esté pendiente del desarrollo de la jornada, sobre todo, dado que uno de sus caballos, King’s Lynn, compite en este primer día.

Más allá del príncipe de Gales y su esposa, en esta primera jornada también se ha visto a la princesa Beatriz y su marido, Edoardo Mapelli, así como a otros miembros de la Familia Real, como la princesa Ana, la condesa de Wessex, los príncipes Michael de Kent, los duques de Gloucester o Zara Tindall. Sin embargo, no han estado ni los duques de Cambridge, el conde de Wessex, ni tampoco la princesa Eugenia.

El príncipe Carlos se ha mostrado muy cercano durante toda la jornada y se le ha podido ver riendo e intercambiando confidencias con la condesa de Wessex, que ha apostado por un favorecedor estilismo en color rosa y una llamativa Pamela. La cuñada del Príncipe no ha dejado de reír ante las ocurrencias del heredero. Una prueba clara de la buena relación que el príncipe Carlos mantiene con la mujer de su hermano menor.

La celebración de la Royal Ascot supone, más allá de lo relacionado con la hípica, todo un despliegue de estilismos dada la etiqueta que rige el evento. En este caso, la princesa Beatriz ha sido una de las más elegantes, con un favorecedor diseño en estampado floral de la firma Zimmerman, diadema y cartera con sus iniciales.

Para la Reina Isabel, Ascot es un compromiso especial en su agenda. A lo largo de su reinado, sus caballos han sido ganadores hasta en veintidós ocasiones. No hay que olvidar que Su Majestad es una apasionada de la crianza de caballos y, de hecho, tiene varios corredores programados para participar esta semana. Sin embargo y, a la espera de posibles cambios, no está previsto que acuda a ninguna de las jornadas. Quienes sí que es posible que participen son el príncipe Guillermo y Kate Middleton, aunque estos detalles no son públicos por ahora.