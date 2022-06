Una nueva polémica en redes sociales salpica a los Windsor. Eugenia de York se ha convertido en inesperada protagonista después de compartir en su perfil una fotografía que ha generado importantes críticas. La hija menor del príncipe Andrés quiso conmemorar el Jubileo de Platino de la Reina Isabel con una serie de imágenes de las celebraciones de la pasada semana.

Una secuencia que ha comenzado con un medio plano del último acto de la monarca en el balcón del Palacio de Buckingham y junto a las cuales ha escrito unas entrañables palabras con las que agradece el compromiso de la soberana en estos años.

Una de las fotografías en cuestión ha sido objeto de polémica, debido a que la Princesa ha ‘cortado’ a Kate Middleton. Se trata de una imagen del balcón del Palacio de Buckingham en la que aparece la Reina con sus tres herederos, la princesa Charlotte, así como Camilla Parker y Kate Middleton de las que, sin embargo, solo se ve medio brazo. La fotografía fue tomada en el último día de las celebraciones del Jubileo, un día después del cumpleaños de la hija menor de los duques de Sussex, Lilibet Diana. Según habían anunciado fuentes oficiales, estaba previsto que la Reina apareciera en el balcón solo acompañada del ‘núcleo duro’ de ‘La Firma’, lo que debería incluir a las consortes también, dado que tanto Camilla como Kate Middleton están llamadas a ocupar el puesto de reinas consortes en el futuro.

Aunque la Princesa no se ha pronunciado sobre este tema, las redes se han llenado de comentarios sobre la intencionalidad o no de la hija del duque de York al subir esta fotografía. Cabe la posibilidad de que no haya sido algo premeditado, sino un efecto de la aplicación, que obliga a encuadrar la imagen de una manera determinada.

Si bien es cierto que Eugenia de York siempre ha tenido una relación más especial con Harry y Meghan, nunca se ha hablado de desencuentros concretos con Kate Middleton. No hay que olvidar que los duques de Sussex cedieron a la Princesa y su marido su casa de Frogmore Cottage, que Harry se ha alojado varias veces con su prima y que ella ha sido la única que ha visitado a la pareja en California. De hecho, se vio a ambos primos disfrutando en la pasada Super Bowl.

La imagen se ha vuelto caso viral y hay muchos que han querido ver en ella un gesto de ‘desprecio’ hacia Kate Middleton, al tiempo que una manera de apoyar el escaso protagonismo de Harry y Meghan en los actos del Jubileo. Sin embargo, si así fuera, no tiene sentido que haya hecho extensa esta situación a Camilla Parker con la que nunca ha tenido desencuentros significativos.

Más allá de esto, algunas fuentes apuntan a que no tiene tanto que ver con los Sussex, sino con el príncipe Andrés, al que tanto Carlos como Guillermo han vetado dados los escándalos en los que se ha visto implicado, a pesar de contar con el apoyo de la Reina. La verdad solo la conoce ella, pero es más que poco probable que Eugenia de York se pronuncie sobre esto, lo que da pie a múltiples especulaciones.