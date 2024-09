La situación del hijo mayor de la princesa Mette-Marit de Noruega se complica cada vez más. Marius Borg no sólo ha sido detenido hasta en dos ocasiones, sino que también está acusado por varias ex novias por su comportamiento presuntamente violento. Unas circunstancias que están pasando factura a la Familia Real de Noruega, que no atraviesa su mejor momento en términos de popularidad debido a diferentes cuestiones. A esto hay que añadir la lógica preocupación del entorno más cercano del joven, sobre todo, de la princesa Mette-Marit.

Además de las dos detenciones de Marius Borg, ahora se acaba de saber que un hombre ha sido detenido acusado de ser un sicario y de tener como objetivo acabar con la vida de una de las ex novias del hijo de la princesa Mette-Marit, Nora Haukland. Precisamente por quebrantar supuestamente la orden de alejamiento contra ella mediante una serie de llamadas de teléfono Marius Borg fue arrestado por segunda vez en menos de dos meses.

Marius Borg con su hermano Sverre. (Foto: Gtres).

Por el momento no se sabe si la policía ha podido relacionar al hermano de la princesa Ingrid con el sicario, pero sí se tiene constancia de las llamadas que presuntamente Marius hizo a su ex novia. Unas llamadas en las que, según las transcripciones, se realizaron supuestas amenazas de muerte, aunque el hijo de Mette-Marit niega que tuviera intención de amenazarla.

Según el abogado de Nora Haukland, este tipo de amenazas son muy graves porque la influencer interpuso una orden de alejamiento contra Marius Borg. El letrado ha asegurado estar satisfecho con la actuación de la policía y la rápida detención del hombre. Además ha comentado que el objetivo de estas amenazas era que Nora se retractara de su declaración contra Marius Borg.

Marius Borg, con una de sus ex novias. (Foto: Gtres).

Por su parte, el joven arrestado reconoció según fuentes policiales que había llevado a un acuerdo para acabar con la vida de Nora. Aunque las autoridades no apuntan directamente al hijo de la princesa, varios medios dicen que hay indicios de su implicación.

El papel de la princesa Mette-Marit

A pesar de que hasta ahora desde la Casa Real de Noruega se han mantenido al margen de la situación de Marius Borg y solamente el príncipe Haakon ha dicho que se trata de un asunto serio, lo cierto es que su esposa está inevitablemente vinculada con todo lo que está ocurriendo.

Aunque Mette-Marit es la esposa del heredero, Marius Borg no deja de ser su hijo mayor, lo que hace que tenga que estar preocupada por todo lo que está ocurriendo. Se sabe que se puso en contacto con la joven que denunció la agresión y con la que empezó toda la polémica.

Marius Borg hablando con su madre. / Gtres.

Ahora también se ha publicado que la princesa estaba al tanto del comportamiento errático de su hijo mayor. Ha sido el diario Se og Hør el que ha sacado a la luz una conversación que Marius Borg mantuvo con dos detectives de policía. En los audios que se han filtrado, los agentes le dicen que deje de vender drogas por las implicaciones que esto puede tener a diferentes niveles. A esta recomendación, el hijo de la princesa responde que no está preocupado por la prensa, porque hay un acuerdo que no permite a los medios escribir sobre estas cuestiones. Un pacto que revistas destacadas han negado que exista. Además, Marius Borg también asegura que su situación no era un secreto para nadie de su entorno, incluida su madre.