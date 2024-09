La Familia Real de Noruega se encuentra viviendo un momento agridulce. Al mismo tiempo que acaban de celebrar una de las bodas más esperadas de la temporada, protagonizada por la princesa Marta Luisa y el chamán Durek Verret, la situación legal de Marius Borg no es la ideal. El hijo de la princesa Mette-Marit fue detenido el pasado mes de agosto tras ser acusado de una presunta agresión a su pareja de 20 años, quien tuvo que ser ingresada en el hospital de inmediato. Días después reconoció los hechos, confesando que los había realizado bajo los efectos del alcohol y la cocaína. «Cometí una agresión y destruí objetos en un piso bajo los efectos del alcohol y la cocaína después de una discusión», confesaba. En su declaración, Marius además añadía que padece trastornos mentales que quiere comenzar a tratar para superarlos lo antes posible.

Tras el altercado la policía detuvo a Marius Borg pero posteriormente fue puesto en libertad bajo fianza. Esto no frenó la apertura de una investigación por parte de las autoridades, la cual continúa su curso a día de hoy. Hasta ahora no se conocía ninguna medida contra el hijo de la princesa heredera de Noruega pero en los últimos días, Mette Yvonne Larsen, abogada de la joven agredida, confirmó en la agencia de noticias NTB que se había interpuesto una orden de alejamiento de seis meses a Marius, impidiéndole así acercarse a la denunciante.

Marius Borg. (Foto: Gtres)

En medio de toda la polémica que se está generando alrededor de la Familia Real de Noruega, Borg ha decidido poner tierra de por medio. Según publicó la revista internacional Se og Hør, el hijo de la princesa ha sido visto a principios de esta semana en el aeropuerto italiano de Pisa. Un movimiento que es probable que se produjera con el objetivo de alejarse del ruido mediático que ha generado su situación legal.

Marius Borg, Haakon Magnus de Noruega y Mette- Marit (Foto: Gtres)

En un principio, los rumores apuntaban a que su salida del país nórdico se debía a su asistencia a la boda de Kristian Spetalen y Karianne Vilde Spetalen, celebrada el pasado fin de semana. Pero nada más lejos de la realidad. Y es que después de que algunos medios locales informaran de que invitados al enlace habían amenazado con su no asistencia tras enterarse de la posible invitación de Marius, fue la propia novia la que aclaró todo: «Veo que se ha especulado mucho sobre la lista de invitados. Marius Borg Høiby no está en la lista de invitados a nuestra boda y no es de mi agrado que los invitados hayan amenazado con retirarse. Ahora pedimos calma a la prensa», comentaba al diario Dagbladet.

Otros delitos

Además de la orden de alejamiento que acaba de recibir por la reciente agresión mencionada, las autoridades también están investigando a Marius Borg por otros delitos, incluidos amenazas, daños a la propiedad y maltrato en otras relaciones. Tras conocer lo ocurrido el pasado mes de agosto, dos de sus ex novias se han lanzado a contar lo que habían vivido con el hijo de la princesa durante sus relaciones. Según publican varios medios, ambas coinciden en haber sido sometidas a violencia física y psicológica en un pasado.