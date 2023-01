Pese a estar dispuesto a hacer tambalear, aún más, los cimientos de la monarquía británica con sus esperadas memorias, las palabras del Príncipe Enrique «ni destruirán ni dañarán» a la institución. Así lo ha asegurado al menos el biógrafo Andrew Morton, que escribió las semblanzas de la princesa Diana. «Un libro de la futura Reina Diana o futuro Rey Carlos, son mucho más relevantes e importantes que uno escritor por ¿Qué es ahora? El sexto en la línea del trono, que descenderá rápidamente en la jerarquía no», ha expresado a los medios británicos.

«La gente buscará titulares, como pasó con The Crown, pero una vez leído el libro, tendrá más capas y matices, que titulares. Harry tiene todo el derecho de escribir sus memorias. No es el primer miembro de la realeza en hacerlo, ni será el último. Se remonta a Eduardo VIII, que escribió A King’s Story en 1951, o a la princesa Diana, que escribió conmigo Her True Story», continúa.

Las memorias del duque de Sussex, que verán la luz el próximo 10 de enero, tras un retraso de tres meses producido por el fallecimiento de Isabel II el pasado mes de septiembre, están escritas por el autor estadounidense J.R. Moehringer, ganador del Premio Pulitzer en 2020, y prometen, bajo el título Spare (En la sombra), ser uno de los best sellers de la temporada y un relato «íntimo y sincero» de primera mano donde Enrique ahonda en sus vivencias, desde su infancia, y hasta su matrimonio con Meghan Markle y las consecuencias sufridas tras abandonar la función pública.

El que saldrá peor parado será, según los medios británicos, el príncipe Guillermo por el trato de preferencia que ha recibido por estar más arriba en la línea de sucesión. «El libro levantará la tapa de su disputa con el Príncipe de Gales y se quejará de la injusticia de ser un segundo violín para él. Revelará la amargura y los sentimientos de injusticia de Harry, que por la naturaleza de la jerarquía y el derecho de nacimiento, siempre jugó un papel secundario. El libro será peor para ellos de lo que espera la Familia Real. Carlos es retratado mejor de lo que esperaba, pero es duro para William, en particular, e incluso Kate recibe críticas».

Dentro de la promoción del libro, el soberano protagonizará una entrevista el próximo domingo en 60 Minutes, de CBS, con el periodista Anderson Cooper. Y, ese mismo día, también verá la luz otra en ITV News con Tom Bradby, ex corresponsal de la casa real de la que ya se ha podido ver un adelanto. «No tenía que ser de esta manera. Quiero una familia, no una institución», declara el monarca.

Las memorias del príncipe Enrique llegan tan solo unas semanas después del estreno de la segunda parte de la sonada docuserie de los duques de Sussex para Netflix, Enrique y Meghan, y podrían no ser las únicas en los próximos meses. Meghan Markle habría cerrado ya un acuerdo con la misma editorial para relatar “su vida en el centro de atención y no dejar piedra sin remover” sobre su tiempo bajo las órdenes de Isabel II.