El príncipe Andrés, dispuesto a desbancar al príncipe Enrique

El príncipe Andrés se encuentra en uno de los momentos más complicados de su vida. Alejado completamente de la Familia Real, el duque de York podría estar pensando en sus próximos pasos. Aunque no va a recibir ya dinero de la Casa Real, parece que su hermano, el rey Carlos, no tiene intención de dejarle en la estacada. Según ha trascendido, el monarca le ha ofrecido las llaves de la que fuera la casa de los duques de Sussex en Windsor, Frogmore Cottage, para que abandone el Royal Lodge, pero el duque de York todavía no se ha decidido a dejar su hogar. No obstante, es consciente de que con su nueva situación no puede hacer frente a los costes de mantenimiento de la residencia.

Al margen de cuestiones relacionadas con su actual situación, algunas fuentes apuntan a que, desencantado con todo lo que ha ocurrido, el príncipe Andrés estaría considerando seguir, en cierta manera, los pasos de su sobrino más polémico, el duque de Sussex. Al parecer, Andrés quiere dar su versión de todo lo que le ha ocurrido en una autobiografía al más puro estilo del texto que a principios de año publicó el príncipe Enrique, y que tantas ampollas ha levantado por las duras palabras del hijo menor del rey Carlos.

Según fuentes cercanas al duque de York, Andrés quiere «aclarar las cosas», y limpiar su imagen tras todo lo que le ha ocurrido y, por este motivo, está ya en conversaciones con un conocido autor estadounidense, cuya identidad no ha trascendido todavía, pero que sí se sabe que ha trabajado con figuras de alto perfil. No solo esto, parece que ya hay varios editores que estarían dispuestos a apoyar el proyecto del duque de York y darle salida en el mercado.

Andrés espera que su posible biografía pueda generar un interés similar al que ha acaparado la de su sobrino, que se ha convertido en todo un éxito de ventas, hasta el punto de ser la obra de no ficción más vendida de los últimos tiempos. Sin embargo, no resulta tan fácil en su caso.

El duque de York quiere que se sepa la verdad de su historia, no solo lo que ha ocurrido en los últimos tiempos, sino con anterioridad. No hay que olvidar que el príncipe Andrés también ha sido un ‘repuesto’ de su hermano, el actual Rey, y sabe perfectamente cómo es la situación de los ‘segundones’. No obstante, mientras que Enrique ha insistido en que se ha sentido varias veces desplazado, Andrés siempre ha sido considerado como el favorito de la Reina Isabel. Algo que se ha concretado a través de la protección que la anterior soberana ha dado a su hijo, en cualquier circunstancia.

Aunque todavía no se han concretado detalles sobre este proyecto, en el libro, Andrés estaría dispuesto a dar su versión de lo que ocurrió con Jeffrey Epstein, para limpiar su imagen, pero también de lo que significa ser parte de la realeza. Fuentes cercanas aseguran que la historia del duque de York es mucho más profunda que la de Enrique: «era el repuesto original y hay mucho material. En comparación con Enrique, tiene una historia mucho más interesante que extraer, además de una visión fascinante del funcionamiento interno de la realeza y sus relaciones», han asegurado fuentes próximas al príncipe Andrés. Habrá que esperar a ver qué ocurre al final.