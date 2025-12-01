Andrés y Fergie se arriesgan a ser detenidos si viajan a EEUU por no cooperar con las autoridades

La situación de Andrés Mountbatten-Windsor y de su ex mujer, Sarah Ferguson, es cada vez más delicada. Además de la retirada de títulos al hermano del monarca y de su desalojo del Royal Lodge, ahora ha trascendido que el tío de los príncipes Guillermo y Harry podría tener problemas en caso de plantearse viajar a Estados Unidos.

Según algunas fuentes, tanto Andrés como Sarah Ferguson podrían ser detenidos si visitaran el país debido a las investigaciones sobre el caso de Jeffrey Epstein, que continúa abierta varios años después de su muerte. Tal como se pudo saber hace algunas semanas, se inició un proceso para enviar una solicitud formal al ex duque de York por parte de un grupo de demócratas de la Cámara de Representantes con el objetivo de que prestara testimonio.

Andrés Mountbatten-Windsor en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Sin embargo, el hermano del rey Carlos III no ha hecho declaraciones al respecto, ni tampoco ha dado ningún paso, por lo que todo apunta a que ha ignorado la solicitud. Andrés siempre ha intentado mantenerse al margen de las investigaciones, a pesar de que ha expresado en alguna ocasión su deseo de cooperar. De hecho, tras la demanda de Virginia Giuffre prefirió llegar a un acuerdo con ella en lugar de someterse a un juicio público.

El silencio de Andrés y su ex mujer

Como el plazo para responder ha vencido, las autoridades han decidido interpretarlo como una negativa a cooperar. Esto significa que pueden emprender acciones más serias en caso de que así lo consideren y que podrían incluso suponer la detención del ex príncipe si pisara suelo estadounidense.

Sarah Ferguson y Andrés en el funeral de la duquesa de Kent. (Foto: Gtres)

Una situación que se hace extensiva a su ex mujer, cuya caída en desgracia se ha producido, precisamente, tras la filtración de una serie de correos en los que quedaba patente su buena relación con Epstein, incluso después de su detención. Los portavoces de Sarah Ferguson han intentado salir al paso diciendo que escribió los correos bajo coacción.

Aunque no se tiene constancia de que Andrés o Sarah tengan pensado viajar a Estados Unidos, lo cierto es que ahora ninguno de los dos tiene la protección de la casa real ni el respaldo de la Corona. Es más, el ex príncipe ha perdido cualquier posibilidad de reclamar inmunidad diplomática. No obstante, es un escenario que desde Buckingham quieren evitar a toda costa, porque sería nefasto para la imagen de la institución ver a uno de sus ex miembros arrestados.

El príncipe Andrés y el Rey Carlos III en su coronación. (Foto: Gtres)

El futuro de la ex pareja

En las últimas semanas se ha comentado mucho cuáles van a ser los próximos pasos del hermano del monarca, que solicitó a Carlos III que tuviera una deferencia con su ex pareja, ya que ella también vivía en el Royal Lodge. La casa real se ha desmarcado de todo lo que tenga que ver con Sarah Ferguson, cuyo destino final está en el aire. Algunas fuentes aseguran que se ha planteado trasladarse fuera del Reino Unido durante un tiempo, aunque la opción no sería Estados Unidos.

En el caso de Andrés, sí que se sabe que el rey Carlos III le ha cedido una pequeña propiedad en Sandringham para que pueda instalarse allí, pero no se han dado más detalles. El monarca no va a dejarle de lado, pero sí quiere dejar clara la línea que divide lo oficial de lo privado.