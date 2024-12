Alexandra de Hannover y su novio, inseparables pero sin planes de compromiso

La relación entre la hija menor de la princesa Carolina de Mónaco y su novio, Ben Ben Sylvester Strautmann está cada vez más consolidada. Los dos jóvenes llevan varios años saliendo juntos y Ben se ha convertido en uno más en la familia Grimaldi. Es habitual verle en algunas de las citas más importantes para la hermana del príncipe Alberto, como es el caso del Baile de la Rosa. Además, tampoco falta a algunas vacaciones familiares en el yate de la madre de su novia.

A pesar de que la relación entre Alexandra de Hannover y Ben está muy consolidada, por ahora la pareja no parece tener planes de boda ni de dar un paso más en su romance. Hay que tener en cuenta que los Grimaldi tampoco son especialmente convencionales en sus relaciones sentimentales y que además tanto Alexandra como Ben son aún jóvenes. La hija de Ernesto de Hannover tiene 25 años y su novio 26.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alexandra De Hanovre (@alex.hanover)

Sin embargo, aunque ninguno de los dos tiene por ahora planes de boda, sí que aprovechan al máximo su tiempo juntos, sobre todo, en fechas especiales. Alexandra es, probablemente, la menos mediática de los hijos de la princesa de Hannover, pero en los últimos años su presencia en citas importantes se ha ido incrementando. Sobre todo, en eventos relacionados con el mundo de la moda. Además, Alexandra es bastante activa en las redes sociales, algo que contrasta con sus hermanos, mucho más reservados a este respecto.

Aunque no se la puede considerar una influencer al uso, la hija de Ernesto de Hannover sí que está bastante interesada en la moda y en las tendencias. Es más, tiene una relación estrecha con Sassa de Osma, mujer de su hermano, el príncipe Christian de Hannover.

Alexandra de Hannover con su novio. (Foto: Gtres).

La princesa no usa sus redes solamente para publicar cuestiones relacionadas con el mundo de la moda, sino más bien para temas personales. De hecho, su perfil y, en especial los stories que publica, dan muchas pistas de su día a día y sus rutinas. No solamente en privado, sino también con su pareja, con quien ha pasado las fiestas.

Alexandra y Ben, planes juntos

Ha sido gracias a las redes que hemos podido saber que Alexandra se ha licenciado recientemente en París o que es una voraz lectora, algo que comparte con su hermana, Carlota Casiraghi. La princesa suele publicar en su perfil detalles de los libros que lee, muchos de ellos clásicos universales de la literatura.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alexandra De Hanovre (@alex.hanover)

Pero además de esto, comparte muchas imágenes junto a su novio. Ambos tienen en común su gusto por el deporte y han aprovechado para que la princesa se inicie en el mundo de las carreras.

A pesar de que algunas fuentes apuntaron al principio que a la princesa Carolina no le gustaba demasiado el novio de su hija, lo cierto es que la relación de la pareja es cada vez más sólida. Ben no falta a las citas familiares importantes y ambos disfrutan de la compañía del otro, eso sí, sin prisa por formalizar más su situación. Al fin y al cabo, a estas edades las prisas no son buenas y en eso la propia Carolina tiene mucha experiencia.