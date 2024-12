Nuevo escándalo de Ernesto de Hannover: alcohol, agresiones y una ambulancia en un restaurante

Ernesto de Hannover lo ha vuelto a hacer. Parecía que estaba más tranquilo, pero todo ha resultado ser un breve espejismo. Su estancia en Madrid está dando mucho de qué hablar, sobre todo después de lo último que ha pasado. Ha tenido un problema en un conocido restaurante. Le acusan de insultar y agredir al personal sanitario del Samur, pero ¿cómo empezó el escándalo?

El aristócrata y su novia Claudia Stilianopolus se presentaron en Le Bistroman Atelier, un local situado en el centro de Madrid que ha recibido a estrellas nacionales e internacionales. Tanto Ernesto como la hija de Pitita Ridruejo son grandes amantes de la gastronomía, así que no es de extrañar que hayan elegido un sitio tan exclusivo. Estamos hablando de un local recomendado por la Guía Michelin que tiene tres Soles Repsol. Es más, es la tercera ver que Hannover se sentaba en las elegantes mesas que hay situadas en el salón principal.

Ernesto de Hannover en Madrid. (Foto: Gtres)

Según ha relatado el chef Stéphane del Río, la ex pareja de Carolina de Mónaco armó un gran revuelo, tuvo que venir el Samur y los responsables de la sala le advirtieron a Claudia de que este comportamiento no se podía repetir. Siempre siguiendo el relato del cocinero, a Ernesto no le sentó bien este atrevimiento y decidió poner una reseña negativa en Tripadvaisor, una plataforma que se dedica a valorar establecimientos gastronómicos, entre otras cosas.

La versión de Stéphane del Río

El chef de Le Bistroman Atelier ha utilizado sus redes sociales para contar qué ha ocurrido.

«Pues resulta que viene a comer por tercera vez un aristócrata europeo asiduo a las portadas de prensa rosa y con un problema de alcoholismo conocido mundialmente. Rompe copas, las tira a los camareros, insulta al personal y a los otros clientes, grita, agrede al personal sanitario del Samur que viene a atenderle por un atragantamiento y se va cayendo de la borrachera. Las tres visitas igual, la del Samur la última», empieza diciendo el cocinero.

Imagen de Le Bistroman Atelier. (Foto: Instagram)

El relato no termina ahí, del Río afirma: «Cuando le digo a la mujer que si se comportan así la próxima vez avisaré a la policía, el bienestar de mi personal y de mis clientes está por encima de vender vinos caros, se enfada y me pone una mala crítica (mintiendo sobre lo ocurrido por supuesto) en Tripadvisor».

La postura de Ernesto de Hannover

El diario 20 Minutos se ha puesto en contacto con Claudia Stilianopolus porque en Tripadvisor hay una reseña firmada con sus iniciales donde aporta su punto de vista.

Ernesto de Hannover y Claudia Stilianopolus. (Foto: Gtres)

«Comí con un amigo diabético que tuvo una caída de azúcar que al recuperarse pierde la conciencia tras atragantarse. Le hice la maniobra de Heimlich y se recuperó saliendo a pie. La ambulancia llegó ya cuando quedó recuperado. El dueño llamó diciéndome que no volviera, ya que la primera vez que fuimos rompió una copa y la segunda vez que fuimos fue grosero (le trajeron la comida cuando todos ya estábamos acabando…».

Claudia ha reconocido que tuvieron un altercado en el restaurante, pero asegura que lo que sucedió no fue fruto del alcohol. Ernesto de Hannover ha vuelto a ser señalado. Siempre atendiendo al discurso de Stéphane del Río, rompió copas, trató mal a los camareros e insultó a varios clientes de un restaurante madrileño. Este comportamiento no ha pillado a nadie por sorpresa, pues ya ha vivido situaciones parecidas en el pasado.