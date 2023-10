Alberto de Mónaco disfruta en Roma sin Charlene y con la hija de Laura Biagotti

Alberto de Mónaco y su esposa, la princesa Charlene, vuelven a separarse. En medio de constantes rumores de crisis de los que la ex nadadora ya ha declarado abiertamente que está muy cansada, la pareja ha vuelto a poner tierra de por medio, por compromisos oficiales. Hace unos días, tras el regreso de Chalene a Mónaco, les pudimos ver juntos en un acto en el puerto de Montecarlo, al que también asistió Carlota Casiraghi, pero ahora, el soberano ha hecho una escapada sin su esposa.

El príncipe Alberto no ha querido perderse una nueva edición de una de las competiciones deportivas más destacadas del mundo. La Ryder Cup, que se celebra cada dos años entre Estados Unidos y Europa y que fascina a los amantes del golf de todo el mundo. En esta ocasión, Roma ha sido el escenario elegido para acoger esta importante competición, a la que, además de algunas de las figuras más destacadas de este deporte, también han acudido rostros conocidos.

El hermano de la princesa de Hannover ha disfrutado al máximo de una de las jornadas de esta importante competición, pero lo ha hecho sin su mujer, que no ha sido vista en Roma. En una de las tribunas de espectadores, con una gorra con el logo de la Ryder Cup en color azul, gafas oscuras y un polo de manga corta en tono oscuro, el príncipe Alberto no ha perdido detalle del campeonato. Muy sonriente, el príncipe estaba al lado de una mujer que, como era de esperar, ha llamado mucho la atención, sobre todo, por la ausencia de su mujer.

La dama en cuestión era Lavinia Biagiotti, presidenta del Marco Simone Golf & Country Club e hija de la diseñadora italiana Laura Biagiotti, una de las figuras más destacadas de la industria de la moda del país. A tenor de las imágenes que han publicado varios medios, Lavinia y el príncipe Alberto han disfrutado de una agradable jornada, compartiendo risas y confidencias, sobre todo, dado que el equipo europeo se hizo con el triunfo en esta edición.

Aunque no se sabe si hay algún motivo concreto por el que la princesa Charlene no acompañó al príncipe Alberto a su lado, lo cierto es que es habitual que la pareja esté ‘separada’. Algo que siempre suele generar rumores y comentarios, aunque el matrimonio evita darle importancia. Por ejemplo, hace unos días, fue la princesa la que acudió a una fiesta en solitario en Mónaco, al igual que viajó sola a Sudáfrica. Por su parte, el soberano estuvo en el Oktoberfest en Múnich, donde coincidió con su ex pareja, Nicole Coste que, en los últimos tiempos, está dando mucho de qué hablar. Esta vez no se la ha visto en Roma, al menos, que haya trascendido, aunque es cierto que la togolesa sigue muy de cerca los pasos del príncipe.