El ‘basta ya’ de Charlene de Mónaco ante los rumores de crisis con Alberto

La princesa Charlene de Mónaco ha alzado la voz. En medio de constantes rumores y especulaciones sobre una nueva presunta crisis entre ella y su marido, el príncipe Alberto, la ex nadadora ha decidido romper su silencio. Lo ha hecho poco después de que el propio soberano asegurara en unas declaraciones al diario italiano Corriere della Sera que la princesa no vive fuera del Principado y que no es cierto que haya ningún tipo de problema entre ellos. Unas palabras con las que el príncipe pretendía dar carpetazo a cualquier especulación, a pesar de que sus recientes encuentros con Nicole Coste y la ausencia de Charlene en Mónaco por un viaje a Sudáfrica han avivado los rumores.

Precisamente por este reciente viaje y todo lo que se ha comentado sobre él, Charlene ha decidido romper su silencio. En los últimos días, la ausencia del príncipe Alberto y de los hijos de la pareja en los actos de la Fundación Princesa Charlene en el país en el que la esposa del soberano monegasco pasó gran parte de su vida, han generado una nueva ola de especulaciones. Sin embargo, Charlene considera que todo lo que se está comentando está completamente injustificado.

Los hijos de Charlene de Mónaco

Durante su intervención ante las cámaras de News24, la cuñada de Carolina de Hannover ha asegurado que no existe ningún tipo de crisis en su matrimonio: «Todo está bien en nuestro matrimonio. ¡Los rumores me parecen agotadores! No puedo entender de dónde vienen. Me parece como si ciertos medios o personas quisieran vernos separarnos», ha dicho tajante la princesa, que está cansada de tener que escuchar y leer titulares sobre su relación. Charlene ha asegurado que no tiene ningún tipo de problema con su marido, que no están distanciados y que nunca ha pensado en quedarse una temporada en Sudáfrica.

De hecho, pese a que algunas fuentes mantenían que la princesa no tenía fecha de regreso a casa, este mismo fin de semana, la esposa de Alberto de Mónaco se dejaba ver en un acto oficial en el Principado. Muy sonriente y sin la compañía de su marido ni de sus hijos, Charlene participó en una reunión en la Place d’Armes con la asociación Amicale de Mónaco.

Pese a las declaraciones de la princesa Charlene o a las del propio Alberto de Mónaco, lo cierto es que la pareja ha estado especialmente en el punto de mira en las últimas semanas, sobre todo, a raíz de los varios encuentros del soberano con su ex pareja, la togolesa Nicole Coste. La madre de Alexandre Grimaldi ha arremetido en más de una ocasión contra Charlene y no duda en recalcar, siempre que puede, la buena relación que mantiene con Alberto de Mónaco, tanto es así que el príncipe no faltó al cumpleaños de su hijo, donde no vimos ni a los hijos menores del soberano ni, por supuesto, a Charlene.