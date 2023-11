Nueva polémica en el Principado de Mónaco. En un momento en el que la princesa Charlene está más activa que nunca y ha dejado atrás una etapa complicada, ahora es el príncipe Alberto el que ha anunciado acciones legales contra el que fuera uno de sus asesores, así como una de las personas de mayor confianza para la ex nadadora.

En 2021, una página web conocida como Les dossiers du Rocher comenzó a publicar material que apuntaba a supuestos casos de corrupción en el Principado y se ponía en el punto de mira a uno de los asesores de confianza del soberano, Claude Palmero. Una figura clave en la estructura del Principado, no solo porque se encargaba de aconsejar a Alberto, sino porque también lo había hecho en el pasado con el príncipe Rainiero y, además, era uno de los confidentes de la princesa Charlene.

A pesar de las acusaciones vertidas por la citada web, no fue hasta el pasado mes de junio cuando la situación se hizo insostenible y el príncipe Alberto decidió tomar cartas en el asunto a través de una ‘operación de limpieza’ en la que se encargó un informe a una empresa externa que terminó con el despido de Palmero y otros asesores: «Cuando se rompe la confianza y no se puede responder claramente a mis preguntas, hay que tomar decisiones. Mi papel es proteger las instituciones del Principado», dijo en aquel momento en soberano en unas declaraciones al diario Le Figaro.

Una decisión drástica por parte del príncipe Alberto que, como era de esperar, supuso un duro golpe para Claude Palmero, que no dudó en demandar al soberano. Una demanda en la que llegó a pedir casi un millón de euros por daños y perjuicios por acusaciones no confirmadas contra su persona. Hasta ahora, el soberano no se había pronunciado sobre el tema, pero aprovechando una entrevista previa al Día Nacional, Alberto ha hablado sobre el tema y ha revelado que ha interpuesto una denuncia contra su antiguo asesor.

Alberto ha declarado que tanto él como sus hermanas, las princesas Estefanía y Carolina de Mónaco han decidido emprender acciones legales contra Claude Palmero. El soberano no ha querido entrar en más detalles sobre el contenido de la denuncia, pero sí que ha dicho que ahora es el momento de que la Justicia haga su trabajo: «Confío en que dentro de algún tiempo tendremos claridad», ha declarado el príncipe.

No obstante, a pesar del resultado, lo cierto es que Palmero no solo era un asesor más para los Grimaldi, sino que, después de tanto tiempo a su lado, conoce todos los pormenores de la vida de cada uno de los miembros de la familia, por lo que no es de extrañar que haya cierta inquietud por el camino que pueda tomar y las revelaciones que pueda hacer en el futuro.

La respuesta de Claude Palmero

Tras las declaraciones del soberano monegasco, el que fuera su asesor no ha tardado en responder. En un comunicado de prensa, los abogados de Claude Palmero han asegurado que tienen la intención de interponer un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para hacer valer los derechos de su cliente tras haber sido destituido de su puesto a consecuencia de la auditoría.

El equipo legal del ex asesor cuestiona la validez de la auditoría independiente que llevó a su despido y considera que se llevó a cabo de manera incorrecta, por lo que carece de valor probatorio alguno. Por este motivo y, «con el único fin de revelar la verdad, los abogados del Claude Palmero están utilizando todas las vías legales a su disposición. En esta perspectiva han anunciado que llevarán el asunto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos», han declarado.