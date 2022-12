De Los Ángeles a Brasil: el ajetreado fin de año de los Reyes

Después de una semana sin ver en público a los Reyes y a la espera del regreso de la Princesa Leonor a España para las vacaciones de Navidad, la Casa de S.M. el Rey ha hecho pública la lista de actividades previstas para los próximos días. Una semana intensa para la Familia Real ya que, además, es la previa a las celebraciones de Navidad, por lo que se espera que Sus Majestades cierren sus compromisos anuales -con excepción de algún acto puntual o alguna salida privada que pueda trascender-.

Este viernes, la Princesa de Asturias terminaba las clases del segundo trimestre en el Atlantic College y, aunque no ha trascendido si Leonor ha regresado ya a casa o no, lo cierto es que, según el calendario escolar, los alumnos vuelven a sus respectivos países entre esta tarde y mañana por la mañana. Lo que no se sabe, a diferencia de las anteriores vacaciones de la Princesa, es cuándo podremos verla en público. De hecho, el pasado año en la misma época, no tuvo lugar ninguna salida oficial o extraoficial, quizás también debido a las restricciones aún vigentes por la pandemia. La situación en estos momentos es diferente.

Este próximo lunes, el Rey Felipe tiene una importante reunión en el Palacio Real. El monarca participará en un encuentro con el Patronato de la Fundación Princesa de Girona, de la que la que su hija mayor es presidenta de honor. Una cita a la que, esta vez, la Reina Letizia no podrá acudir, dado que tiene previsto un viaje a Los Ángeles, pero que podría ser la ocasión perfecta para que Leonor reaparezca en público. Un detalle que no está confirmado.

La Reina estará en Estados Unidos desde el mismo lunes hasta el martes. En su primera jornada en Los Ángeles, doña Letizia participará en una reunión de trabajo sobre el español en Estados Unidos, mientras que el martes presidirá la inauguración del nuevo Instituto Cervantes en Los Ángeles. Por su parte, ese mismo día, el Rey viajará a Canarias para asistir a la cena de gala de la Conferencia Ministerial de Economía Digital de la OCDE.

No será hasta el viernes cuando volvamos a ver a doña Letizia, que presidirá en Madrid una reunión del Patronato de la Fundación FAD Juventud, con la que cerrará su agenda semanal. Antes de eso, el monarca viajará el miércoles a Teruel para inaugurar una exposición, presidirá en Madrid la entrega de los premios de la Fundación Víctimas del Terrorismo y visitará en Cádiz las unidades de la Fuerza de Infantería de Marina.

En esta semana no hay actos previstos para la Reina doña Sofía, ni tampoco se prevé, en principio, ninguna aparición de la Princesa Leonor ni de la Infanta Sofía. Lo que sí es probable es que de cara al fin de semana o a principios de la semana siguiente se distribuya la felicitación oficial de Navidad de la Casa de S.M. el Rey, dado que queda poco más de una semana para la Nochebuena.

A pesar de que todavía no hay confirmación oficial, se espera que el Rey Felipe acuda a la toma de posesión del nuevo presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, tal como ha hecho casi siempre desde su etapa como príncipe de Asturias. Un acto que, en esta ocasión, truncaría las vacaciones navideñas de Su Majestad, ya que tendrá lugar el próximo día 1 de enero.