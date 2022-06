La Reina Sofía ‘eclipsa’ el regreso de la Princesa Leonor

Como cada viernes, la Casa de S.M. el Rey ha hecho públicas la lista de actividades previstas para la semana que viene. Una semana marcada por el regreso de la Princesa Leonor a España, tras poner punto final a su primer curso en el Atlantic College de Gales. A pesar de que se espera que la Princesa llegue a Madrid durante el fin de semana, lo cierto es que no hay previstos actos en los que aparezca en los próximos días. No hay que descartar, sin embargo, una aparición sorpresa en algún compromiso puntual, como ya ha ocurrido en el pasado.

Será el Rey quien inaugure la agenda institucional este mismo lunes asistiendo a una reunión en del Patronato del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos. Una de las citas que siempre están presentes en su agenda y en la que coincide con expresidentes.

El martes, tanto don Felipe como doña Letizia mantendrán, en el Palacio Real de Madrid, una reunión con los miembros de los Patronatos de la Fundación Princesa de Asturias. Aunque la Princesa Leonor no está anunciada en este acto, no sería extraño que, dado que se encontraría en principio ya en Madrid, que acudiera. Quizás no lo haga porque su hermana, la Infanta Sofía, aún no habrá terminado las clases y se prefiera que ambas participen juntas.

No será este el único compromiso de la Familia Real a comienzos de semana, sino que la Reina Sofía -que en la visita de don Juan Carlos estuvo con coronavirus- vuelve a la agenda oficial. La pasada semana la vimos en Boadilla del Monte recogiendo basuraleza, pero se trataba de una actividad al margen de la Casa de S.M. el Rey. En esta ocasión, doña Sofía tendrá dos actos el martes. Primero acudirá a la inauguración de la Global Summit Neuro 2020/2022 en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, pero más tarde estará presente en el concierto que se celebrará en el Teatro Liceo de la ciudad por esta cumbre. Una ocasión perfecta para que la madre de Felipe VI disfrute de la música, una de sus grandes pasiones.

El miércoles, será doña Letizia la que participe por la mañana en la Reunión del Patronato de la Fundación FAD Juventud. Precisamente fue la presidencia de honor de esta institución la primera en la que la esposa de Felipe VI tomó el relevo de la Reina Sofía. Por su parte, el Rey estará presente en el acto de clausura del XXIII Curso de Estado Mayor de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas en Madrid. Asimismo, recibirá en audiencia a Ban Ki-Moon, exsecretario general de las Naciones Unidas. Es ese día cuando se espera que la Infanta Sofía termine el curso escolar.

El jueves, don Felipe pondrá rumbo a Santander, donde participará en diversas actividades. Por ejemplo, visitará el puerto, que cumple ciento cincuenta años y se le informará de los planes de ampliación del mismo. De la misma manera, va a participar en la inauguración de los cursos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

Ese mismo día, la Reina Sofía vuelve a escena, con un nuevo concierto por la clausura del Curso Académico de la Escuela Superior de Mísoca Reina Sofía. Además, doña Letizia estará en el Colegio de Arquitectos, donde se hará entrega de los Premios Retina Eco. Este será el último compromiso oficial de la madre de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía esa semana, en los días previos a que Madrid acoja la Cumbre de la OTAN. Ya el viernes, don Felipe acudirá a El Pardo para una reunión del Patronato de la Fundación COTEC, una cita que siempre tiene una especial vinculación con el Rey Juan Carlos, impulsor de esta iniciativa.

Sin duda, una semana intensa para la Familia Real en la que el protagonismo de la Reina Sofía ‘eclipsa’ de alguna manera el regreso de la Princesa Leonor. A la espera de que se produzcan posibles cambios solo queda tener paciencia para ver de nuevo a la heredera.