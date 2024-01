La abdicación de la reina Margarita de Dinamarca ha sido la gran noticia sorpresa de final del año 2023. La monarca aprovechaba su discurso de Año Nuevo para anunciar que daba un paso atrás y cedía el trono a su hijo mayor, el príncipe Federico. Una decisión que, a pesar de que ha pillado por sorpresa a los daneses -y en todo el mundo-, es fruto de una meditada reflexión, sobre todo, tras los problemas de salud de la soberana.

Será a partir del próximo día 14 de enero cuando el todavía príncipe Federico tome las riendas de la Corona, con el apoyo de su esposa, Mary de Dinamarca, y su hijo mayor, el príncipe Christian, como nuevo príncipe heredero. Todo un reto que le llega a Federico a los 55 años, en un momento en el que su figura está en el punto de mira tras la publicación del reportaje junto a Genoveva Casanova en Madrid.

Margarita de Dinamarca en una imagen reciente. / Gtres

Para Dinamarca, la abdicación de un jefe del Estado es algo totalmente insólito -la última fue en el año 1146-. De hecho, la propia reina Margarita siempre ha dicho que su compromiso con la Corona era de por vida. Por eso precisamente su decisión ha llamado tanto la atención. A esto hay que añadir que en el país la monarquía era electiva hasta 1660 y que la última coronación como tal se llevó a cabo en 1840. Desde entonces, el nuevo jefe del Estado es proclamado por el jefe del Ejecutivo, sin grandes fastos.

Sin embargo, aunque para Dinamarca la noticia de la renuncia de la que ha sido su reina durante más de medio siglo sea algo completamente inusual, lo cierto es que, en los últimos años hemos sido testigos de varias abdicaciones en Europa, así como del relevo generacional en el Reino Unido, en este caso, por la muerte de la Reina Isabel.

Una etapa de relevos

Precisamente entre este año que ha terminado y el que acaba de empezar se celebra el décimo aniversario de las tres grandes abdicaciones que han marcado el relevo en algunos de los principales tronos de Europa.

Se trata de las abdicaciones de Juan Carlos I en España, la reina Beatriz de Holanda -ahora princesa- y el rey Alberto de los Belgas. Antes de ellos, en octubre del año 2000 el gran duque Juan de Luxemburgo cedió el paso a su hijo, el actual jefe del Estado, el gran duque Enrique, casado con la cubana María Teresa Mestre.

A estas abdicaciones se podría añadir que en el continente ha habido otros relevos generacionales en el trono, como es el caso de Reino Unido -el más reciente-, o en Mónaco, en 2005, fecha en la que el príncipe Alberto asumió la jefatura de la Casa Grimaldi.

Imagen oficial del rey Carlos en su Coronación. / Gtres

Diferente es el caso de Liechtenstein donde, en agosto de 2004, coincidiendo con el día de la Fiesta Nacional, Hans Adam II decidió traspasar las responsabilidades principales a su heredero, el príncipe Alois, aunque él sigue siendo el jefe del Estado.

Una década de importantes abdicaciones

Sin embargo, las que más han marcado los últimos años han sido las de España, Bélgica y Holanda, a las que ahora se suma la de Dinamarca. Abdicaciones que, por cierto, se han producido cada una de ellas en diferentes circunstancias.

Dos de ellas, la de Beatriz de Holanda y de Alberto de los Belgas se produjeron en 2013, con apenas unos meses de diferencia. Ese año se dio, además, una circunstancia insólita: la abdicación del Papa Benedicto -que también era jefe de Estado-, y la del emir de Qatar.

Beatriz de Holanda, de reina a princesa

La primera en ceder el testigo a las nuevas generaciones fue la hoy princesa Beatriz de Holanda. La madre del rey Guillermo Alejandro abdicó en la primavera de 2013, cuando tenía 75 años. Meses antes, en enero, había anunciado su renuncia.

En Holanda, la abdicación es casi una tradición, una fórmula muy habitual. De hecho, la propia Beatriz llegó al trono en 1980, después de que abdicara su madre, la reina Juliana. De la misma manera, esta última se convirtió en jefa del Estado tras la renuncia de la reina Guillermina.

Beatriz de Holanda durante su abdicación. / Gtres

Eso sí, en Holanda, las celebraciones por la proclamación del nuevo monarca fueron bastante más ostentosas que en otros países, sin alcanzar la pompa y el boato de Reino Unido. No obstante, sí que hubo varios días de fastos e incluso se invitó a miembros de otras Casas Reales.

Alberto de los Belgas y la baja popularidad

Apenas unos meses después de que Máxima y Guillermo se convirtieran en reyes, le llegó el turno a Felipe y Matilde de los Belgas, con los que, por cierto, tienen una relación muy estrecha.

El rey Alberto anunció su renuncia a principios de julio de 2013 y la abdicación se produjo pocas semanas después, el día 21. Lo hizo en un momento en el que su imagen estaba muy cuestionada, por diversos motivos, entre ellos, el tema de la paternidad de la que hoy ya está reconocida como su hija, la princesa Delphine.

Alberto de los Belgas en su abdicación en 2013. / Gtres

A diferencia de Beatriz de Holanda, Alberto de los Belgas conserva el título de rey. En Bélgica también había cierta tradición de abdicación, ya que Leopoldo III renunció a favor de su hijo, Balduino I. Sin embargo, Alberto se convirtió en jefe del Estado a la muerte de su hermano, el rey Balduino.

El caso de Juan Carlos I

Sobre la abdicación de Juan Carlos I se han contado muchas cosas, pero lo cierto es que el padre de Felipe VI anunció que abdicaba la Corona a principios de junio de 2014, en un momento en el que la imagen de la institución estaba muy deteriorada. Dos semanas más tarde se proclamaba a Felipe VI como jefe del Estado.

Juan Carlos I firma su abdicación. / Gtres

En este caso, tampoco hubo grandes fastos ni se invitó a mandatarios extranjeros, eso sí, ha quedado para el recuerdo el discurso del monarca, en el que se comprometió a promover «una monarquía renovada para un tiempo nuevo». Casi una década después, la princesa de Asturias ha jurado la Constitución y la imagen de la institución ha mejorado de manera notable.

Suecia y Noruega, en el punto de mira

Tras el anuncio de abdicación de la reina Margarita de Dinamarca, se ha abierto el debate sobre las monarquías vecinas, Suecia y Noruega, con las que tiene lazos estrechos. Por ahora, ni Harald ni Carlos Gustavo han mostrado en ningún momento su intención de abdicar pero. En el caso del monarca noruego, su salud, como la de Margarita, ha estado en el punto de mira en los últimos tiempos, y su hijo le ha tenido que sustituir en numerosas ocasiones.

La reina Margarita de Dinamarca con Harald y Carlos Gustavo. / Gtres

No obstante, ambos monarcas han asegurado en diferentes ocasiones que, a pesar de lo preparados que están sus respectivos hijos, no tienen intención de abdicar. Sin embargo, no se puede pasar por alto que, en estos momentos, Harald es el rey más de más edad de Europa (casi 87 años), mientras que Carlos Gustavo es algo menor (77). No obstante, por ahora ninguno de los dos valora dar un paso atrás y se muestran firmes con su compromiso vital con la institución.