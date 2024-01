La princesa de Gales renueva su círculo de colaboradores más cercanos. Catalina Middleton ha encontrado en el teniente coronel Tom White a su nuevo hombre de confianza, según apuntan varias fuentes. La esposa del príncipe Guillermo ha elegido a White como nuevo secretario privado. Un gesto que acerca a la nuera de Carlos de Inglaterra a la difunta Reina Isabel, ya que White fue una de las personas que más cerca estuvo de la soberana en los últimos años de su vida.

Después de más de un año sin secretario privado, todo apunta a que Catalina Middleton ha elegido a Tom White para el puesto. El teniente coronel, ex escudero de la Reina Isabel ha sido oficial de los Royal Marines y cuenta con un conocimiento absolutamente detallado del funcionamiento del Palacio de Buckingham. Un detalle que será de gran ayuda para la princesa de Gales, cuya última secretaria privada fue Hannah Cockburn-Logie. Ella dejó el puesto, caracterizado por su exigencia y disponibilidad, en septiembre de 2022, poco después de la muerte de la Reina Isabel.

Catalina Middleton y el príncipe Guillermo en el Día de la Commonwealth. / Gtres

El nombre de Tom White no es el primero que suena para ocupar este cargo. A principios del año pasado se habló de la posibilidad de que Alison Cortfield -una experta en marketing con una dilatada carrera- pudiera ejercer como secretaria privada de Catalina Middleton. Sin embargo, tras semanas de especulaciones, finalmente los medios británicos publicaron que Cortfield había rechazado la oferta de la Casa Real y prefería continuar trabajando junto al chef Jaime Oliver, ya que le permitía mantener un perfil discreto. «Ella no quería estar el punto de mira de los medios, algo que es inevitable cuando se trabaja para una institución tan conocida», dijo una fuente cercana al Palacio de Kensington al diario The Telegraph.

El perfil de Tom White es completamente diferente al de Alison Cortfield y refuerza los vínculos entre la Familia Real y el Ejército. De hecho, su nombramiento es un regreso a las posiciones más tradicionales y un guiño a la propia Reina Isabel, en lugar de apostar por nuevos talentos en el sector privado.

Algo que no es la primera vez que ocurre. Por ejemplo, el rey Carlos III tiene en el teniente coronel Johnny Thompson a una de sus personas de máxima confianza, mientras que su esposa cuenta con el mayor Oliver Plunket y el príncipe Guillermo con el teniente comandante Rob Dixon para ayudarles en la gestión de sus diarias. Algunos de ellos, en especial, Johnny Thompson, se ha convertido en toda una celebridad en las redes sociales.

La princesa de Gales en un acto oficial. / Gtres

El primer hombre al servicio de la princesa de Gales

Tom White, que ahora tiene 36 años, será el primer hombre en ocupar el puesto de mano derecha de Catalina Middleton, después de Rebecca Deacon, Catherine Quinn y Hannah Cockburn-Logie. El secretario privado de la Princesa de Gales es el equivalente a un jefe de gabinete en política. Su tarea será ayudarla en sus actividades y compromisos, así como organizar su agenda diaria, ya sea coordinando su correspondencia o planificando sus compromisos reales.

A la espera de que la Casa Real lo confirme de manera oficial, Catalina Middleton lo invitó el pasado mes de noviembre a que la acompañara en un encuentro sobre la primera infancia en el Museo del Diseño de Londres. Un compromiso que le permitió comprender plenamente lo que implica el puesto y tomar la decisión sobre su incorporación.