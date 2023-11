El consejo erótico de Sarah Ferguson que escandalizaría a la Reina Isabel

Sarah Ferguson es una mujer polifacética y tan pronto escribe un libro, como participa en un podcast o se pone delante de las cámaras, tal como acaba de hacer. La ex mujer del príncipe Andrés ha sorprendido a los telespectadores de un conocido programa de televisión al ejercer de presentadora invitada de una edición especial de uno de los programas más populares del Reino Unido, donde ha puesto a prueba su buen hacer entre fogones y ha derrochado simpatía y naturalidad.

Desde las 10 de la mañana -hora a la que empezó el programa-, hasta que terminó la emisión, algo más de tres horas después, la duquesa de York se volcó con su papel y demostró que, si hay algo que la caracteriza es su capacidad para no rendirse y su sentido del humor.

Sarah Ferguson en un programa de televisión. / Gtres

Tan pronto se puso a intentar cocinar unos espaguetis a la carbonara como habló de sus mascotas, eso sí, en ningún momento se pronunció sobre las polémicas que han rodeado a su ex marido, el duque de York, que lleva varios años en el punto de mira a raíz de una serie de acusaciones de presunto abuso sexual. El hijo predilecto de la Reina Isabel fue demandado por la norteamericana Virginia Giuffre tras destaparse el caso de Jeffrey Epstein pero, finalmente, las partes llegaron aun acuerdo sin que el príncipe Andrés tuviera que ir a juicio.

El consejo picante de Sarah Ferguson

Sin embargo, el momento más llamativo del programa no ha sido ni cuando la duquesa de York ha intentado demostrar sus habilidades entre los fogones, ni siquiera cuando le hemos podido ver como si fuera una azafata de un sorteo al más puro estilo de La ruleta de la suerte, no. Lo más divertido ha sido cuando Sarah Ferguson ha querido dar consejos matrimoniales a una espectadora que ha llamado al espacio.

«Pregúntame sobre cualquier cosa, sobre el amor, las relaciones, los tiempos difíciles», ha dicho la ex mujer del príncipe Andrés, antes de que entrara una de las llamadas que, como es lógico, ha pasado el filtro de la ITV sobre las preguntas que Sarah no estaba dispuesta a atender, esto es, nada relacionado con el príncipe Andrés y sus recientes escándalos.

Lo que quizás no esperaba la duquesa de York es que una espectadora le preguntase sobre cómo podría animar su relación íntima con su pareja. Una pregunta que, pese a lo que habría cabido esperar, no ha incomodado a la ex mujer del príncipe Andrés, sino todo lo contrario. «Coge un bonito y atrevido juego de ropa interior de tu armario, arréglate el pelo y daos un capricho» dijo la duquesa, entre otras cosas. La ex mujer del príncipe Andrés ha recalcado que es importante que la pareja se dedique tiempo y ha comentado que para un matrimonio feliz una de las cosas fundamentales es el elemento sorpresa. Algo que se consigue, por ejemplo, dejándose notas manuscritas en lugares insospechados.

La que fuera nuera de la Reina Isabel nunca ha tenido pelos en la lengua y, a pesar de haber sido miembro de la Familia Real, ha hablado abiertamente en numerosas ocasiones de cuestiones que podrían considerarse poco protocolarias, como cuando confesó que le había puesto nombre a su pecho tras su operación. Asimismo, ella misma fue protagonista de un gran escándalo en los años noventa, cuando la pillaron junto a John Bryan besándole un pie. Unas imágenes que armaron un enorme revuelo y sobre las que, años después, el propio Bryan habló asegurando que se habían malinterpretado. Eso sí, el príncipe Felipe de Edimburgo nunca perdonó a su nuera por su actitud.