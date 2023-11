Sarah Ferguson es uno de los personajes más peculiares del entorno de la Familia Real Británica y aunque no es un miembro oficial de ‘La Firma’, continúa muy vinculada a los Windsor. No obstante, la duquesa de York mantiene su agenda propia y sus proyectos al margen de la institución, de los que comparte detalles en su perfil oficial.

Amante de la lectura y de los animales, la ex mujer del príncipe Andrés ha aprovechado su relevancia pública para promocionar una interesante iniciativa. La duquesa de York ha promocionado a través de un post el lanzamiento del segundo calendario anual de recaudación de fondos para la Fundación Nacional de Animales de Servicio Retirados, de la que es patrocinadora.

En una llamativa fotografía tomada por el fotógrafo Gerry Slade, Sarah Ferguson aparece en un escenario navideño tomando en té junto a un perrito. Una imagen que forma parte de un calendario solidario que ella misma no ha dudado en promocionar a través de su perfil, y recalcar que todos los beneficios recaudados irán destidados a la citada organización.

Más allá de lo peculiar de la imagen, lo cierto es que hay otro detalle de la escena que ha llamado la atención. Se trata del calzado de la duquesa. Sarah nunca ha destacado por ser un icono de estilo, sino más bien por sus estilismos llamativos y un tanto peculiares. En esta ocasión, la ex mujer del príncipe Andrés se ha calzado unas originales slippers en color negro que reproducen el rostro de un gato en la zona del empeine. Se trata de las ‘Cool Cats’ Velvet Slip-On Trainers de la firma Charlotte Olympia, que tienen un precio cercano a los 500 dólares y que la duquesa de York ha lucido en varias ocasiones.

Sin duda, un calzado muy trendy y poco habitual en una royal con el que la ex mujer del duque de York ha demostrado que está al tanto de las tendencias y que la comodidad no está reñida con la moda.

Portazo a un reality por Andrés

En los últimos días se ha especulado con la posibilidad de que Sarah Ferguson siguiera los pasos del marido de Zara Tindall y se embarcara en una aventura televisiva. Según algunas fuentes, la duquesa de York se había postulado como una de las posibles concursantes del reality I’m a Celeb de este año, pero finalmente no será así, porque Sarah no ha querido que se hable de su ex marido en el programa.

Una decisión que ha supuesto un paso atrás a un importante acuerdo con el programa de la cadena ITV1, tal como recalca el tabloide The Sun que asegura que la duquesa de York había pedido explícitamente que no se le preguntase sobre su relación con el príncipe Andrés. Para la duquesa de York esta era una línea roja que no estaba dispuesta a traspasar, a pesar de que supusiera la cancelación de las negociaciones, como así ha sido. Hay que tener en cuenta que, al margen de las polémicas y escándalos, Sarah Ferguson se ha mantenido leal a Andrés a lo largo de los años y no es algo que vaya a cambiar por participar en un reality.