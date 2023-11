A pesar de no ser miembro de la Familia Real, Sarah Ferguson continúa, a día de hoy, muy vinculada a los Windsor. De hecho, es uno de los apoyos fundamentales del príncipe Andrés, en una de las etapas más complicadas de la vida del duque de York. Tanto es así que la duquesa está dispuesta a ayudar a Andrés a afrontar los costes de las reformas que necesita su residencia, el Royal Lodge, a las que se ha comprometido para poder mantener la casa.

Aunque en los últimos meses la duquesa de York ha tenido que someterse a una intervención tras encontrársele un tumor en el pecho, Sarah Ferguson ha retomado ya todos sus compromisos y, de hecho, mantiene una agenda muy activa. Esta misma semana, la ex mujer del príncipe Andrés se trasladó hasta Roma para un acto de Cruz Roja de Italia. Un evento benéfico en el que se han recaudado fondos para diferentes campañas a favor de las graves crisis humanitarias y emergencias internacionales actuales, así como para fomentar una campaña de sensibilización sobre las actividades de Cruz Roja Italia en diferentes zonas en las que la organización actúa y apoya a las mujeres víctimas de violencia.

Sarah Ferguson en una imagen reciente. / Gtres

Para esta cita, la que fuera nuera de la Reina Isabel ha apostado por un llamativo vestido en tejido de gasa en color malva, de silueta fluida y con lazada al cuello. Lo ha combinado con zapatos negros, el cabello semirrecogido y joyas discretas. Sarah Ferguson se ha mostrado muy sonriente durante toda la velada, en la que ha coincidido con algunos rostros conocidos del panorama italiano.

Importante petición

Al margen de esta aparición pública, que se ha producido a pocos días de que se celebre el 75 cumpleaños del rey Carlos III, la duquesa de York ha aprovechado su perfil público en las redes sociales para lanzar un importante mensaje. La madre de las princesas Beatriz y Eugenia es bastante activa en las redes, donde suele compartir algunos detalles de sus actividades.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sarah Ferguson (Fergie) (@sarahferguson15)

Esta vez, Sarah Ferguson ha querido llamar la atención sobre la importancia de ser amables, en un momento en el que las personas no tienen reparo a criticar a través de las pantallas. «Hoy, en el día de la bondad en las redes sociales, debemos recordar ser amables. Hay otra persona, un ser humano, al otro lado de una pantalla. Nunca sabemos cómo es la vida real de otras personas. Nunca conocerás ni entenderás sus luchas, porque no son tus luchas. No es posible que lo sepamos. Pero lo que sí sabemos es que nosotros tenemos nuestras propias dificultades, días buenos y malos, y otras personas también las tienen. Siempre debemos tener cuidado de recordar poner bondad y positividad en el mundo», ha dicho la duquesa. Sin duda, unas palabras muy significativas en un momento en el que las críticas en las redes sociales están a la orden del día y pueden hacer mucho daño.