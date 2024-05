Es Vicepresidenta Segunda del Gobierno de España, Ministra de Trabajo y, según parece, amante de la música de Taylor Swift. Tanto como para acudir ayer a su primer concierto en la capital de España, acompañada por su hija Carmela, y protegida por varios miembros del equipo de seguridad. Yolanda Díaz que es gran seguidora de las últimas tendencias de moda, como ella misma confesó en alguna ocasión, lucía esta vez una camisa -tipo top- de lentejuelas con un pantalón blanco acampanado y zapatillas de deporte para acudir al concierto más deseado de los últimos tiempos. La niña iba en pantalón corto.

Yolanda Díaz llegando al Bernabéu. (Foto: Gtres)

Media hora antes de las ocho, a las 19 y 37 horas exactamente, un coche oficial les dejaba – a Yolanda Díaz y a su hija- en la Plaza de Los Sagrados Corazones de Madrid , mientras dos escoltas vigilaban de cerca. Escoltas que al descubrir que había prensa en la zona y al no poder dejarles por ese motivo en la puerta del parking donde estaban más expuestos, ordenaron mover el vehículo unos cien metros para no ser vistos, misión que no consiguieron.

Hoy , Pedro Sánchez, María Jesús Montero and Yolanda Diaz en Congreso de Los Diputados. (Foto : Gtres)

Pillada

Huidiza y cabizbaja, tratando de ocultarse en todo momento de las cámaras de prensa, Yolanda Díaz, caminaba deprisa junto a su hija para entrar en el Santiago Bernabéu sin ser vista. Yolanda Díaz era ‘cazada’ en el concierto de Taylor Swift protegida con un despliegue de seguridad considerable. Unos escoltas que no dejaban de mirar de un lado a otro mientras la comitivas caminaba deprisa por los alrededores del Estadio.

Yolanda Díaz con su hija. (Foto: Gtres)

Gallega y peleona y comunista por definición. Es hija de Suso Díaz, militante del Partido Comunista de España y exsecretario general de Comisiones Obreras en Galicia, al que visita con frecuencia en La Coruña, ciudad donde tiene su domicilio habitual. Su tío Xosé Díaz fue miembro del Partido Comunista de Galicia y diputado en el Parlamento de Galicia por el Bloque Nacionalista Galego entre 1997 y 2005. Es fundadora y coordinadora general de Sumar, así también como del Movimiento Sumar. Una fuerza política derivada de Podemos, el partido que la rescató de la política gallega a la nacional y al que ahora no escucha.

Separada

El 6 de mayo cumplía 53 y por primera vez en la últimas dos décadas lo hará como mujer soltera. La noticia de la separación de común acuerdo de su marido, Juan Andrés Meizoso, la confirmaban fuentes cercanas de su partido a varios medios como ‘la Voz de Galicia’. Su mayor ilusión es ahora la vida política y su equipo de Sumar, amén de su querida hija, con la que viaja a menudo para «que vea a su abuelo». Recientemente, durante una entrevista en el programa ‘Late Xou’ de Marc Giró confesaba : «vivo con mi hija, soy super monomarental».

Concierto

Fans de todo tipo para disfrutar con Taylor Swift, que anoche reunió a más de 65.000 personas en el estadio Santiago Bernabéu para este, su primer concierto en Madrid de su gira mundialThe Eras Tour. Muchos fans que han hecho realidad su sueño de ver a su estrella favorita, entre ellos Eugenia Martinez de Irujo, Reyes Maroto, Marta Ortega y su marido Carlos Torreta, Juan Lobato, entre otros.