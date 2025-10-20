Violeta, afectada por la caída de servicios: sin poder pagar la compra ni cobrar en sus negocios

Violeta Mangriñán ha recurrido a las redes sociales para explicar la forma en la que esta nueva caída global de las telecomunicaciones que sufrimos en España la ha afectado de lleno. Según ha compartido la influencer con sus seguidores; no ha podido pagar la compra, y tampoco puede cobrar de manera normal a sus clientes en su negocio, Maison Matcha.

«Estoy en el supermercado a punto de pagar y me dicen que solo se puede pagar con efectivo», se ha lamentado vía stories en Instagram, mostrando los productos que se disponía a llevarse. «Ha habido una caída en todo el país de telecomunicaciones y no van los datáfonos».

Violeta Mangriñán en un evento. (Foto: Gtres)

Al parecer, una caída masiva de los servidores de Amazon Web Services (AWS) ha dejado a diversas plataformas como Amazon, Zoom, Canva o SnapChat sin Internet, afectando de lleno también a numerosos sistemas de pago y otras aplicaciones alrededor del mundo.

En España, el problema también se traslada a cajeros, bancos o datáfonos e incluso al servicio de Bizum. De esa forma, miles de ciudadanos, tal y como le ha pasado a Violeta, se han visto incapaces de pagar, cobrar e incluso acceder a su dinero. Un fallo que ha derivado en un pequeño caos generalizado, que ha ido en efecto dominó, y que esperan solucionar con la mayo brevedad posible.

Stories de Violeta Mangriñán en Instagram. (Foto: Redes sociales)

En el caso de los negocios, parece que actualmente solo se acepta el pago en metálico, una opción a la que también ha recurrido Violeta en Maison Matcha. «Nuestros TPVs están fuera de servicio de momento», han informado a través de la cuenta principal. «Solo aceptamos pagos en efectivo hasta que lo podamos solucionar».

De esta forma, parece que la influencer lo intenta gestionar de la mejor manera posible para no generar tampoco muchos problemas a sus clientes. De momento, parece que la recuperación total de los servicios podría llevar varias horas. «Puede haber una latencia adicional y algunos servicios tendrán trabajo atrasado, lo que podría tardar más tiempo en procesarse por completo», han advertido desde Amazon.

Mientras que, por otro lado, todo parece indicar que el problema con los cobros en nuestro país estaría relacionado con otra compañía: Redsys, que gestiona gran parte de la infraestructura de pagos en España. Según su versión, se trataría de una «incidencia puntual y parcial en sus sistemas». Una caída que ya estaría resuelta y habría sido aislada, desvinculándose por completo de lo ocurrido con Amazon.