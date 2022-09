El gesto de Victoria Federica hacia Roca Rey que ha vuelto a encender la mecha

A día de hoy, es sabido por todo el mundo que Victoria Federica es una gran apasionada del mundo del toro. Siempre que tiene oportunidad, la influencer aprovecha para desplazarse a algunas plazas de toros clave, dentro de nuestras fronteras, para disfrutar de una tarde cargada de arte. Eso es precisamente lo que ha ocurrido en esta última ocasión, cuando la hija de la Infanta Elena ha viajado hasta Valladolid para observar la hazaña de Roca Rey, entre otros diestros que formaban parte del destacado cartel.

Como no podía ser de otra manera, la hermana de Froilán se situó en primera línea para no perder detalle de todo lo que sucediera en el ruedo. Y no es para menos, ya que la joven goza de una gran amistad con el peruano desde hace años, razón por la que el emotivo gesto de este último no resultó extraño para ninguno de los allí presentes.

Cuando Roca Rey se disponía a torear a su segundo astado de la tarde, no quiso desaprovechar la oportunidad de brindárselo a Victoria Federica. Un movimiento de lo más cariñoso que llenó de emoción a la nueva creadora de contenido, dedicándose posteriormente ambos una serie de miradas cómplices y sonrisas, incluso llegando a cogerse de la mano. Un movimiento que ha desatado todo tipo de especulaciones sobre si los dos jóvenes podían haber dado comienzo a una historia de amor, como ya sonó con fuerza hace tan solo cuatro años.

En agosto de 2018, llamaba especialmente la atención el brindis del que la influencer y el torero fueron protagonistas. Una velada en la que, aunque Roca Rey desmintió que hubiera iniciado romance alguno con la sobrina del Rey Felipe, sí que aprovechó para dedicar unas palabras a Victoria con las que dejó entrever que tal vez se había encendido entre ellos alguna llama del amor: “Brindo por un futuro juntos. Eres la reina de mis ojos”, se refería a la que fuera novia de Gonzalo Caballero.

Sea como fuere, lo cierto es que a ambos les une el amor por la tauromaquia, así que quizá hayan querido ir más allá e intentar algo que vaya más lejos de una mera amistad, dado que los dos comparten una serie de hobbies que podrían haber hecho que acercaran posturas. De esta manera, esta sería la segunda pareja que Victoria Federica tendría dentro del mundo del toro, habiendo primero probado suerte con Gonzalo Caballero. De hecho, y aunque su noviazgo no fue como tal vez esperaban, ahora los dos guardan una muy buena relación amistosa de la que se hacen eco a través de sus redes sociales, tomando algo siempre que sus respectivas agendas se lo permiten e incluso desplazándose hasta Cádiz con motivo de las vacaciones estivales. Lo que sí parece claro es que Victoria Federica ha dado portazo definitivo a su relación con Jorge Bárcenas unos meses después de su sonada ruptura.