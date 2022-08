Victoria Federica tiene el look festivalero con el que poner fin al verano

Victoria Federica se ha convertido en el centro de las miradas allá donde va. Y no es para menos, pues con tan solo 21 años, ha pasado a ser una de las it girls más aclamadas del panorama nacional. Sus looks son ya los protagonistas de cada aparición y la influencer se ha convertido en la invitada estrella de los eventos de moda más codiciados de la actualidad. Tanto es así, que este año, el firmamento Starlite ha contado con ella como uno de los rostros conocidos más aclamados del festival del verano, donde se ha dejado ver en más de una ocasión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @vicmabor

Cuando parecía que la hija de la infanta Elena ya no volvería a Marbella, su aparición en el concierto de Dani Martín -hasta donde se ha desplazado para no perderse los temas más icónicos de El canto del loco- ha dejado claro que el verano no ha terminado para ella. Y es que, no es ningún secreto que la royal está viviendo una de las mejores temporadas estivales de su vida, en la que no ha querido perderse ni un solo concierto, dejando para el recuerdo algunos de sus looks festivaleros más aclamados.

Para la ocasión, la hija de la infanta Elena ha escogido un look de lo más casual con el que ha vuelto a dar una lección de estilo. Siguiendo la línea de combinar prendas low cost con otras muy exclusivas, la influencer ha optado por un top de Mango y unos jeans de Louis Vuitton, llevando un paso más allá la esencia hippie que tanto le ha caracterizado estos últimos meses. Como buena amante de la moda, que ha conseguido hacerse un hueco entre las it girls del momento, Victoria Federica siempre aboga por la sostenibilidad textil, reutilizando las prendas de su armario e invirtiendo en ropa de calidad. Y así lo ha demostrado una vez más, rescatando del fondo de su vestidor este top dorado de tirantes finos y tejido de lúrex, que está disponible en Mango por solo 15,99€.

En contraposición, la nieta de don Juan Carlos ha querido combinarlo con una prenda exclusiva de su armario: los Monogram Patchwork de Louis Vuitton -los absolutos protagonistas del look-. Se trata de unos jeans rectos, de tiro bajo, que se caracterizan por combinar telas denim en varios tonos con el logo de la firma. Su precio es de 1.900 euros y, además de llevar la alta costura al street style, han conseguido emular la moda de los años 2000. Un look festivalero con el que la influencer ha demostrado, una vez más, que a mejor vestida no le gana nadie.

Y es que, Victoria Federica se ha convertido ya en un icono de moda y, le guste o no, en un personaje público con influencia sobre los demás en las redes sociales. Una labor que podría llevar a agotar por completo estos Luisvi, aunque su precio no esté al alcance de todo el mundo. Sea como fuere, aquí solo hay una realidad, y esa es que la nieta de doña Sofía está dispuesta a coronarse como la auténtica it girl española, le cueste a quien le cueste, pues su generación ha llegado pisando fuerte, demostrando que hay una nueva forma de concebir la moda que se aleja mucho de la anterior.