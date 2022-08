No hay evento que se preste en el que Victoria Federica de Marichalar y Borbón no acabe convertida en protagonista por uno u otro motivo. Marbella se engalanaba este pasado domingo 14 de agosto para celebrar la Gala Starlite 2022, en el Auditorio de La Cantera de Nagüeles en Marbella y cuyo objetivo no era otro que reconocer la labor filantrópica y humanitaria de Alejandra Silva, Ana Obregón, Ainhoa Arteta, Andrea Bocelli, Chucho Valdés y Carla Pereyra.

El evento contó con la presencia de decenas de rostros conocidos, que no quisieron perderse una cita grande del verano marbellí. Y allí estaba ella. La sobrina del rey Felipe VI es una de las fieles que cada año disfrutan de los conciertos ofrecidos en este majestuoso festival, sin lugar a dudas, una de las propuestas de ocio preferidas por los VIP.

Victoria Federica ha vuelto a deslumbrar gracias a su elección de estilo: un brillantísimo vestido de colores muy vivos, generoso escote, manga larga y firmado por la marca Amen. Lo cierto es que la hija de la infanta Elena estaba espectacular con su outfit. Con lo que a buen seguro no contaba era con que iba a perder originalidad dentro de la glamurosa alfombra roja de Marbella. ¿El motivo? Una caprichosa coincidencia del destino.

La condesa alemana, Gunilla von Bismarck, representante de la fiebre por la Costa del Sol en su época dorada, acudió a la Starlite con el mismo diseño que Victoria Federica. Lo hizo al lado de Luis Ortiz, ambos sonrientes. La diferencia entre ambas estribó en el calzado. Mientras que la influencer optó por unas sandalias plateadas de tacón que se veían gracias a que llevaba el el corte del vestido al tobillo, la germana lució zapato cerrado, así como unas gafas de sol, pedrería en el pelo y bolso a juego.

Una vez más, Victoria Federica fue una de las pocas asistentes que se negó a pararse ante los micrófonos de los medios de comunicación que allí se congregaron. Desde hace tiempo que sigue con la hermética línea que se marca desde su familia de no conceder declaraciones de ningún tipo. Llega, posa, disfruta del evento y se va. Sin más.

Starlite, más allá de Victoria Federica

Starlite Marbella reunió a un goteo de rostros conocidos. En clave look coloridos también destacó el de Ainhoa Arteta. La soprano regresó a la vida pública con un vestido compuesto por corpiño de pedrería y falda de capas de tul firmado por Emilio Salinas.

Lourdes Montes, Francisco Rivera, Antonio Banderas y Nicole Kimpel, María Casado y su pareja, Guiomar Roglán, Carmen Lomana, Alejandra Silva y Richard Gere y así hasta un largo etcétera de rostros conocidos que hicieron de Marbella punto neurálgico de la fama y la solidaridad por una noche. Cabe destacar que la gala, presentada por Valeria Mazza, Iván Sánchez y Luján Argüelles, tuvo un fin benéfico puesto que todo el dinero recaudado está destinado a la Fundación Niños en Alegría y la Fundación Lágrimas y Favores.