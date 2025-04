Victoria Beckham cumple 51 en mitad de la polémica que han protagonizado sus hijos

La vida de Victoria Beckham forma parte de la crónica social. Su nombre ha ocupado horas y horas en los platós de televisión, la atención de millones de oyentes en la radio y miles de portadas de revistas. Pero, ¿cómo es su vida ahora que ya tiene 51 años? Parte de su realidad quedó expuesta en el documental que protagonizó para Netflix, aunque todavía sigue siendo una gran desconocida. Su parcela privada está protegida con un gran hermetismo. Eso sí, hay detalles que han terminado trascendiendo, como por ejemplo el problema que atraviesan sus hijos.

La prensa internacional mantiene que Brooklyn y Romeo Beckham no tienen relación. Supuestamente han descubierto que los dos han intentado conquistar a la misma mujer y han decidido darse un tiempo para asimilar lo sucedido. Esa sería la razón por la que Brooklyn no estuvo en la última reunión familiar. Ni él ni su pareja, la modelo millonaria Nicola Peltz.

Romeo Beckham junto a su novia. (Foto: Gtres)

TMZ asegura que los rumores son ciertos y que los hermanos están totalmente separados, aunque Cruz, el tercer hijo del mediático matrimonio, lo ha desmentido todo. Promete que Brooklyn y Romeo Beckham nunca han competido por la misma chica, al contrario. Dice que entre ellos hay una sintonía perfecta. Entonces, ¿por qué hace tanto tiempo que no coinciden? Quizá, el cumpleaños de Victoria sea una ocasión perfecta para demostrar que los medios británicos y estadounidenses están equivocados.

El nuevo proyecto Victoria Beckham

Dejando a un lado el conflicto de sus hijos, Victoria Beckham tiene mucho que celebrar porque su faceta como empresaria cada vez está más asentada. La antigua integrante de las Spice Girl ha emprendido una aventura que le aleja de las pasarelas para adentrarla en la industria de los cosméticos. Según los últimos datos publicados, estos negocios mueven más de 500 millones de euros y la mujer de David Beckham quiere llevarse un trozo del pastel.

Victoria Beckham a caballito de su marido. (Foto: Gtres)

«Para mí, todo se reduce a la consideración, la ejecución y la precisión», afirma cuando le preguntan por su nueva ilusión profesional. «He pasado años trabajando con los mejores profesionales de la industria, aprendiendo muchos trucos y consejos. Pero al final, creo en lo que deseo y lo que no encuentro en ningún otro lugar. Mi objetivo siempre es el producto y no me conformo hasta que sea el mejor».

Todo hace pensar que su brochas será un éxito porque han sido diseñadas con un fin muy exacto. «Cada una tiene un propósito. Nada sobra. Quería crear una selección precisa y bien pensada donde cada brocha tuviera un lugar. Se trata de centrarme en la función, asegurándome de que cada una realzara realmente el proceso de aplicación».

¿España huele a ajo?

Victoria y David Beckham posando. (Foto: Gtres)

Los proyectos de Victoria Beckham siempre han luchado contra los mismos fantasmas. No son pocos los que piensan que la empresaria es altiva y distante, pero ¿qué hay de cierto en todo esto?

Uno de los motivos por los que Victoria no encajó en nuestro país es porque le acusaron de decir que España «olía a ajo». La cuestión es que la periodista Lydia Lozano ha dado un giro a la historia, asegurando que la modelo nunca llegó a pronunciar esa frase. Lo que sí dijo es que la cocina de la casa que había comprado tenía ese olor. Nada más.