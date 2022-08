Víctor Janeiro se defiende de los rumores sobre una posible infidelidad

Apenas unos días después de conocerse la noticia de que Víctor Janeiro se convertía en uno de los concursantes de Pesadilla en el Paraíso, el torero volvía a la palestra mediática. ¿El motivo? Una mujer, llamada Irene López, contó en Ya es verano que había mantenido durante años una relación con el diestro. Sin pelos en la lengua, la presunta amante relató cómo comenzó su tonteo por las redes sociales, enseñando capturas de pantalla en las que se podía confirmar la deslealtad de Víctor a Beatriz Trapote.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Beatriz Trapote (@beatrapote)

“Es un vicioso”, eso es lo que, según cuenta la amante, le dijo el torero a través del universo 2.0 cuando comenzaron a hablar. En más de una ocasión, el hermano de Jesulín le insistió en que le avisase cuando bajase al sur para conocerse en persona. Irene, además, confesó que se había puesto en contacto con él para ofrecerle un bolo a su mujer y, poco a poco, la conversación pasó de amistosa a subida de todo. “No me sentía especial. No soy la única. Sé que hay más”, zanjó. Siguiendo el hilo de la conversación, la supuesta amante aclaró que su intención nunca fue desvelar este secreto, pero que la información llegó a los medios de comunicación: “Yo nunca hubiera llamado a televisión para contar esto, pero se filtró, me preguntaron y yo dije que sí, porque soy muy sincera”. Además, quiso añadir que a ella no le gustaría estar en la situación de Beatriz, “porque nadie merece enterarse de una infidelidad de esta manera”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Víctor Janeiro Bazán (@victorjaneiro)

Ahora, después de celebrar el bautizo de su hija Brenda y a escasas semanas de regresar a la pequeña pantalla, Víctor Janeiro se ha pronunciado. “Estoy súper preparado”, ha confesado refiriéndose al reality show del que formará parte próximamente, además de afirmar que espera llevarse bien con todo el mundo. Mientras él luchará por ganar Pesadilla en el Paraíso, Beatriz se quedará cuidando de sus tres hijos y un amigo de la pareja será quien le defienda en plató. Sin embargo, esta exposición mediática, como ya se ha podido ver, podría situar a Víctor de nuevo en el foco mediático, pues mucho se está especulando que podría haber más amantes en la sombra, algo que al torero no le preocupa en absoluto. “Para eso están los juzgados y los jueces. La ley siempre está por encima de todas esas cosas”, ha sentenciado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Beatriz Trapote (@beatrapote)

Unos rumores que llegan justo cuando la pareja parece estar pasando por un momento muy feliz en sus vidas, disfrutando de nuevo la maternidad junto a la pequeña Brenda. Fue hace tan solo una semana cuando se pudo saber que el diestro y su mujer habían celebrado el bautizo de la nueva alegría de la casa, aunque con dos notables ausencias: su hermano Jesulín y María José Campanario. Pese a que se desconocen los motivos de por qué no asistieron a la celebración familiar, Víctor ha querido dejar claro que ambos y el pequeño “están bien”.