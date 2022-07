Estos últimos meses, el nombre de Víctor Elías se ha hecho un hueco en la crónica social. Tras salir a la luz su romance con Ana Guerra y volver a unirse a Los Serrano con una colaboración musical con Fran Perea, el que fuera Guille en la exitosa serie parecía estar disfrutando de una de las mejores etapas de su vida. Sin embargo, un inesperado revés ha oscurecido su felicidad.

A través de sus redes sociales, Víctor ha compartido la que probablemente sea la noticia más dura hasta la fecha, el fallecimiento de su madre. Junto a cuatro fotografías familiares en la que ha demostrado la buena sintonía que mantenía con su progenitora, el productor musical le ha dedicado un emotivo y último adiós: “En absolutamente todas las familias hay cosas buenas y malas y eso hace cada familia especial. Lo que está claro es que en esta familia has sabido demostrarnos fortaleza, vitalidad, energía y ganas de vivir por todos los costados”. En la emotiva publicación, el conocido actor ha querido rendir homenaje a la mujer que le dio la vida, dejando para siempre su recuerdo en el universo 2.0: “Ojalá todos viviéramos y resistiéramos con las mismas fuerzas que lo has hecho tú y con el legado de aprendizaje que nos dejas. Me quedo con tu vitalidad y tu fuerza para seguir aquí sabiendo que me acompañas”.

Para finalizar, Víctor ha mencionado a las dos personas más importantes de su vida, que ahora se han reunido para continuar extendiendo su amor allá donde estén: “Papá, cuida de ella allí arriba y quereros como lo hacíais aquí. Descansa mamá, nunca un descanso fue tan merecido! TE QUIERO!”. Un post lleno de sentimiento que no ha tardado en inundarse de likes y comentarios de condolencias, entre los que se encuentran algunas palabras de las influencers más conocidas del panorama nacional que le muestran todo su cariño y mensajes de apoyo de su círculo más cercano y compañeros de profesión.

Un varapalo que llega tan solo unos días después de que el actor de Los Serrano anunciara que había ampliado su familia junto a Ana Guerra. “Estábamos buscando el momento perfecto para contaros Jack y yo que ya somos familia!”, escribía junto a una fotografía con un pequeño perrito que han decidido adoptar entre ambos. Un paso muy agigantado para una de las relaciones más sólidas del panorama nacional. “Ana y Dumbo, os damos las gracias por aceptarnos y ser uno más. 1+1 ya son 4”, finalizó el mensaje, haciendo un guiño a la serie que le lanzó hacia la fama.

Y es que, desde que el pasado mes de febrero anunciaran su historia de amor, no se han separado en ningún momento, llegándose a convertir en una de las parejas más aclamadas de la actualidad. Trabajan juntos, viven juntos y por fin han formado una familia, aunque sea canina, lo que deja claro que, además de que su relación va viento en popa, están dispuestos a dar el paso que ambos quieren: ser papás.