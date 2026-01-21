El vicepresidente JD Vance y su esposa, Usha Vance, esperan su cuarto hijo

El vicepresidente de Estados Unidos está de enhorabuena. En apenas unos meses un nuevo bebé llegará al entrono de Donald Trump. JD Vance y su esposa Usha están esperando su cuarto hijo, tal como se han confirmado a través de las redes sociales. Una nueva incorporación a la familia cuyo nacimiento se espera de cara al verano y que llenará de alegría y de ilusión su residencia oficial, el número 1 de Observatory Circle.

“Estamos muy emocionados de compartir la noticia del cuarto embarazo de Usha”, comienza diciendo el comunicado. Un mensaje publicado en letras blancas sobre un fondo azul con el membrete del vicepresidente de los Estados Unidos.

En el mensaje, JD de Vance y su esposa han revelado ya el sexo del bebé, un niño. Un detalle que confirma que el estado de gestación de la segunda dama es avanzado. El nacimiento se producirá en torno a finales del mes de julio.

Los Vance han aprovechado este comunicado para dar las gracias a los médicos militares que han estado cuidando a la familia en este proceso, así como a al personal que les ayuda para que puedan continuar con su trabajo al servicio del país sin tener que renunciar a disfrutar de su vida al lado de sus hijos.

En más de una ocasión, JD Vance ha hablado de que Estados Unidos sufre una crisis de civilización y ha insistido en que es necesario que las familias crezcan y que haya más bebés que garanticen el futuro de las nuevas generaciones.

Así es la familia de JD Vance

Con la llegada de este nuevo bebé, los Vance casi alcanzan a Donald Trump, que tiene cinco hijos pero de varias relaciones diferentes. El actual presidente de Estados Unidos tuvo a sus tres primeros hijos con Ivana, fallecida en 2022. Después fue padre de Tiffany junto a Marla Maples y, más tarde, de Barron, a quien tuvo con su actual esposa, Melania.

A diferencia de Donald Trump, JD y Usha han tenido a sus tres hijos juntos y ahora están esperando con ilusión al cuarto. La pareja tiene dos niños, Ewan y Vivek, y una niña, Mirabel, que nació hace cuatro años. Con el nacimiento de este bebé van a convertirse en la primera pareja en la vicepresidencia en tener un hijo mientras está en el cargo. Un detalle que se suma a que Usha es una de las segundas damas más jóvenes en haber tenido este cargo, solamente superada por la esposa de Harry Truman.

Una segunda dama discreta

Usha Vance nació en San Diego y ejercía como abogada hasta que su marido se convirtió en vicepresidente. Sus padres emigraron a Estados Unidos desde La India y conoció a Vance cuando ambos estudiaban Derecho en la universidad de Yale.

En este primer año de mandato, Usha ha estado al lado de su marido en muchos actos oficiales. No hemos visto tanto a sus hijos, ya que aún son muy pequeños. La segunda dama ha centrado su actividad en la educación infantil.