El día que Jimmy Fallon despeinó a Donald Trump

El éxito de Donald Trump es innegable. Muestra de ello es que ha sido elegido para capitanear los Estados Unidos en dos ocasiones —ha sido el 45.º y 47.º presidente del país—. Además de esto, su visión empresarial y su capacidad estratégica le han llevado a convertirse en uno de los hombres más poderosos y adinerados del globo. Se caracteriza por tener una personalidad muy marcada y unos sentimientos muy viscerales. Es por eso que ni odia ni quiere a medias; lo hace con profundo ahínco. Y si no, que se lo pregunten a Jimmy Fallon, que pasó de despeinarlo en su programa, entre risas, para despejar las dudas sobre su llamativa cabellera amarilla, a ser tachado de «cretino» por el republicano.

Nada hacía presagiar la mala relación de ambos cuando en 2016, con Donald Trump en plena lucha por entrar en la Casa Blanca, Jimmy Fallon invitó al político a su programa The Tonight Show con el fin de suavizar la imagen del candidato. Un gesto que no agradó al electorado que iba a pasar por las urnas y tampoco a los compañeros de profesión del comunicador, que no entendieron que se prestara a ayudar a Trump a humanizar su figura. Una situación que trató de solventar disculpándose, posteriormente, en el medio The Hollywood Reporter: «Lo siento mucho. Nunca quise enfadar a nadie. Solo intentaba hacer un programa divertido, pero cometí un error», admitió. Unas palabras que enfadaron profundamente al financiero, que no dudó en pedirle que fuera «un hombre». «Ahora dice que lo haría diferente porque cargaron contra él, pero tras la entrevista me llamó y me agradeció mi presencia porque hizo unas audiencias monstruosas», aseveró molesto.

Donald Trump y Jimmy Fallon. (Foto: The Tonight Show)

Además de esta polémica, lo que más marcó la intervención de los dos protagonistas de estas líneas fue cuando el cómico desmelenó, sin miramientos, al empresario. «¿Puedo despeinarte?», cuestionó tímidamente Jimmy. Una consulta que produjo risas y aplausos entre los presentes y algún que otro grito que vislumbraba aparente miedo ante la respuesta del esposo de Melania.

La respuesta de Donald Trump

Después de un silencio incómodo rellenado por el sonido ambiente del público y su contundente reacción, Donald contestó: «Seré amable». Una afirmación que acompañó con sus brazos y sus manos haciendo un gesto de prudencia y que provocó el aplauso de los asistentes al set de grabación. «La respuesta es sí», indicó. Pero antes de que esto ocurriera, lanzó una solicitud a la gente de New Hampshire, donde iba a estar una hora más tarde: «Espero que lo entiendan», señaló con su característico tono de humor.

Donald Trump despeinado. (Foto: The Night Show)

Jimmy Fallon, al que no hacía más que inundarle la incredulidad, reconfirmaba la afirmación con una escueta pregunta: «¿Dices que sí?». «Adelante con mi peinado», deslizó el presidente. Acto seguido, se acomodó sobre uno de los brazos del sofá y acercó la cabeza al televisivo. Fue entonces cuando la mano de Fallon sacudió el postizo de Trump, dejando una escena que ahora resulta inimaginable.