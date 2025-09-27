El verdadero motivo por el que Pepe Navarro ha decidido trabajar con Bárbara Rey

Pepe Navarro ha sido uno de los presentadores más mediáticos de la pequeña pantalla durante muchos años. Vivió su etapa dorada en Esta noche cruzamos el Mississippi, pero ha participado en otros proyectos con tanta repercusión como Gran Hermano o El gran juego de la Oca. Sin embargo, ahora ha cambiado de registro y se encuentra inmerso en una aventura que curiosamente tiene que ver con otra famosa muy sonada: Bárbara Rey. La ex mujer de Ángel Cristo y el protagonista de nuestra noticia están participando en Bailando con las estrellas, concurso que conduce con éxito Jesús Vázquez en Telecinco.

Nadie sabe el motivo por el que Pepe Navarro ha aceptado este proyecto, pero en LOOK hemos repasado la página web del citado espacio y nos hemos encontrado con una entrevista del comunicador que da respuesta a este pequeño misterio. Según ha contado él mismo, se ha atrevido a bailar en Mediaset gracias a sus hijos, quienes le han animado a dar el paso. Está haciendo un esfuerzo por ellos y lo cierto es que se está esforzando por brillar junto a su compañera, una bailarina llamada Paula Lastra.

El concurso de Pepe Navarro

Pepe Navarro en ‘Bailando con las estrellas’. (Foto: Telecinco)

Pepe Navarro y su pareja de baile fueron nominados la semana pasada, pero salieron airosos del veredicto del jurado y les han dado una nueva oportunidad. A sus 73 años, Navarro ha demostrado tener una gran versatilidad y mucha capacidad para entretener a la audiencia. En su momento fue el maestro de ceremonias de algunos de los shows más comentados de la televisión y ahora es uno de los integrantes del proyecto. Lo cierto es que está muy bien acompañado, pues Bailando con las estrellas ha cerrado un casting muy competitivo.

El proyecto de Jesús Vázquez cuenta en sus filas con Bárbara Rey, pero también con otros rostros que forman parte de la élite de la crónica social, como por ejemplo Blanca Romero, ex mujer de Cayetano Rivera. También hay que detenernos a mencionar a Anabel Pantoja, quien se alejó de la pequeña pantalla después de ser madre y ha regresado gracias a este concurso de baile, donde incluso se ha atrevido a besar a uno de sus compañeros después de una romántica actuación.

Pepe Navarro, perseguido por la polémica

A pesar de la dilatada trayectoria de Pepe Navarro, una parte de la audiencia está pendiente de las polémicas que han salpicado a su vida privada. Como hemos explicado en distintas ocasiones, está inmerso en una batalla con Ivonne Reyes que parece no tener fin. La modelo asegura que es el padre de su hijo, pero él lo niega y está dispuesto a hacer cualquier cosa para demostrarlo.

Pepe Navarro en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

Pepe dio una entrevista en ¡De Viernes! y dejó claras las dudas que tenía sobre Ivonne: «En esa época ella tenía un novio en Venezuela y otro más o menos fijo en España que se llamaba Chema y al que le dijo que el niño era suyo. Este hombre se llegó a hacer una prueba biológica y salió negativa (…) A mí me han venido como cinco o seis personas diciéndome que ellos saben quién es el padre, e incluso hombres que llegaban diciéndome que ellos eran el padre».

En el mismo programa, el actual concursante de Bailando con las estrellas, aseguró que no tenía ningún problema en hacerse una prueba de paternidad e instó a Ivonne a ser sincera, sobre todo por el bien de su hijo. Ya ha pasado unos meses desde entonces y la situación no ha cambiado, por eso nos preguntamos: ¿Cuál será el futuro de todo esto?