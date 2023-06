La impensable trampa de Sofía Suescun para proteger a su madre de una infidelidad

Aunque han pasado años desde que Sofía Suescun cerró su etapa televisiva, lo cierto es que sigue estando muy presente dentro del universo 2.0. Tanto es así, que la ganadora de Gran Hermano cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram, siendo cada vez más los fans que no quieren perderse ninguno de sus movimientos. Es por ello que la hija de Maite Galdeano ha querido compartir una anécdota de su pasado con todas las personas que llevan siguiendo sus pasos desde su inicio en la fama por medio de TikTok.

En la plataforma mencionada, la novia de Kiko Jiménez ha mostrado algunas capturas del momento en el que llevó a cabo una trampa hacia el ex marido de su madre con el objetivo de echarle de casa. En primer lugar, Sofía le agregó a Facebook para después proceder a hablarle para que creyera que ella simplemente es una chica madrileña dispuesta a conocer gente nueva: «También me gustaría conocerte, yo vivo en Barcelona pero soy de Madrid y de momento estoy estudiando diseño gráfico aquí, los fines de semana voy a Madrid a ver a mis padres. La verdad que tú eres un chico muy guapo, nunca había visto un chico africano como tú, una vez tuve un novio de Mali pero tuvo que irse a estudiar fuera y ya no sé nada de él. Vivimos un poco lejos pero supongo que podré ir a visitarte algún día», le escribía.

Ante este movimiento el que fuera compañero de vida de Maite Galdeano no pone ningún tipo de problema, llegando incluso a interesarse más por la joven. Pero, lejos de dejar ahí la charla, la ex de Alejandro Albalá siguió echando más leña al fuego al preguntarle si la chica que salía en sus fotos era su novia. Algo a lo que él respondía que era «algo así» y que «es mayor» por lo que «no hay problemas», llegando incluso a estar dispuesto a quedar con ella cuando la madre de Sofía se vaya de vacaciones. Unas pruebas que fueron más que suficientes para que la influencer contara la historia íntegra a su progenitora, optando esta por dejar su relación de manera definitiva.

No obstante, Suescun asegura haber madurado bastante desde aquel entonces, aunque en cierto modo justifica su actitud: «QUÉ FUERTE! No me reconozco (…) Me parece de muy mala persona pero era una adolescente con celos tóxicos que solo quería a mi madre para mí. También te digo que él tiene culpa porque si fuera verdad se hubiera llevado a la tía a casa… Quizá son los cuernos más normales de lo que creo? DECIDME QUE NO», se cuestionaba. Una pregunta abierta que en cuestión de instantes contaba con la respuesta de una seguidora que confirmaba que «lo son» y que las infidelidades están a la orden del día por mucho que a Sofía no le guste la idea.