El 16 de marzo de este mismo año marcó un antes y un después en la crónica social de nuestro país. Rocío Carrasco que lleva guardando silencio 25 años ha hablado por primera vez en forma de documental, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. Cada domingo se emitirán dos nuevos episodios hasta completar los 12 que conforman la miniserie protagonizada por la hija de ‘la más grande’. En ella revelará su testimonio y detalles sobre su vida hasta ahora desconocidos. Dentro de unas horas, seremos testigos de cómo vivió una de las épocas que marcó su vida para siempre: su boda con Antonio David Flores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de H I S T O R I A D E S P A Ñ A (@esunescandalo)

La boda

Rocío Carrasco y Antonio David Flores tenían 18 y 20 años respectivamente cuando pasaron por el altar. Su boda, como era de esperar acaparó titulares de diferentes medios de comunicación. No era para menos, la hija mayor de Rocío Jurado se iba a dar el ‘sí, quiero’ con el supuesto amor de su vida. Un ex guardia civil que le robó el corazón en 1994 cuando ambos coincidieron en la playa de Chipiona.

El 31 de marzo de 1996 fue cuando se produjo el esperado enlace -por aquel entonces Rocío ya estaba embarazada de Rocío Flores-, que tan solo duró cinco años, justo hasta el nacimiento de su segundo hijo en común. La ceremonia se celebró en la finca Dehesa Yerbabuena, propiedad de su madre Rocío Jurado.

Look de Rocío Carrasco

Pese a que el diseñador de Rocío Carrasco aseguró que la novia que quería ir “sencilla y elegante” en ese día tan importante para ella, lo cierto es que fue todo lo contrario y las críticas hacia su estilismo no se hicieron esperar. La hija de Rocío Jurado apostó por el tradicional blanco para su traje nupcial. Un diseño exclusivo realizado por Antonio Ardón. Un diseño que estuvo formado por un corsé de manga larga de encaje y raso que se combinó con una falda con vuelo. Solo para el velo utilizaron más de 20 metros de tull ilusión por lo que la extravagancia se hizo presente en el look que lució Carrasco. Además, se puso hasta unas lentillas azul nivea. Sin embargo, eso no fue todo porque lo más comentado fue el peinado que lució.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Elkioscorosa (@elkioscorosa)

Ruphert fue el encargado de peinar a la novia, y junto a Rocío Jurado decidieron que la iba a peinar como Sissi Emperatriz. No lo tuvieron fácil, ya que por aquel entonces Rocío Carrasco tenía el pelo corto. Le tuvieron que poner cerca de 2 kilos de pelo de Perú y tardaron unas cinco horas en prepararle aquel impresionante recogido que, desde luego no pasó desapercibido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de H I S T O R I A D E S P A Ñ A (@esunescandalo)

Rocío Jurado

La intérprete de ‘Como una ola’ aguardó la llegada de los novios -junto a su esposo, su hermano y mánager Amador y su cuñada y peluquera, Rosa Benito-, impaciente y nerviosa, pese a que no estaba muy conforme con que su hija se casara con el ex guardia civil. Para la gran ocasión, la Jurado optó por un abrigo entallado de corte midi en color fucsia con botones joya situados en la parte central y un amplio cuello babero de Victorio & Lucchino. En cuanto a las sandalias y la cartera, eran a tono. Combinó el conjunto con unos guantes verde oliva. Debajo del sobretodo, se pudo intuir que la folclórica llevó un vestido de gasa de lunares amarillos. La cantante también se decantó por unos pendientes de diamantes y perlas.

Fue el propio peluquero de su hija -Ruphert- quien afirmó que ese día Rocío Jurado lo pasó muy mal en la boda y que se vivió un ambiente algo desagradable. «Era de terror», afirmó por aquel entonces.

Los invitados

Como no cabían en la iglesia, la mayoría de los 800 convidados tuvieron que ver la ceremonia desde una carpa habilitada para ese menester a través de un circuito cerrado de televisión. Massiel, María Teresa y Terelu Campos, Marili Coll y Olivia Valere, fueron solo algunas de las que tuvieron el privilegio de presenciar aquel histórico momento.