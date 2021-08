El 27 de abril de 2009 ‘Sálvame’ aterrizaba en Telecinco. Lo que parecía que iba a ser algo momentáneo se ha convertido en uno de los programas más vistos de la historia de la televisión. La frescura de sus colaboradores y el reinventarse cada día han sido los ingredientes perfectos para que el espacio sea todo un éxito. Se puede decir también, que después de todos estos años se han convertido en una pequeña gran familia. Al igual que han vivido momentos inolvidables, lo cierto es que hay ocasiones en las que los tertulianos han querido abandonar y no volver al formato. Los nervios, la tensión y el directo provocan que muchas veces lleguen a su límite y toquen fondo. Desde ‘Look’ hemos repasado 3 momentos en los que Anabel Pantoja, María Patiño y Antonio Canales, no vivieron sus mejores tardes.

Anabel Pantoja

El pasado 21 de febrero Anabel Pantoja compartió una fotografía con la que se formó un gran revuelo, ya que dio a entender que podría estar embarazada. Días después acudió a ‘Sálvame’ y fue donde vivió una de sus tardes más surrealistas cuando la hicieron un test en directo. Casualmente dio positivo. Ante este resultado la sobrina de Isabel Pantoja se quedó atónita.

“Esto lo habéis trucado. No es posible. Pusimos esa foto porque en muchas fotos se metían con mi barriga y me decían que si estaba embarazada o qué pasaba. Toda la gente de mi entorno sabían que me hacía el test para reivindicar las curvas, pero no contaba con las dos rayas positivas», relató incrédula.

María Patiño

Hace escasas semanas, María Patiño rompió a llorar al darse a conocer que su resultado tras hacer el test de inteligencia había sido el peor de la historia de ‘Sálvame’. La periodista no pudo contener las lágrimas y mostró su frustración. “Siempre me ha pasado, yo soy muy exigente estaba nerviosa y no lo he hecho bien. Espero que este resultado no afecta a mi futuro”, expresó con pavor y cierta angustia.

La persona encargada de hacerle el examen intentó animarla un poco: «Estabas mal desde un principio, no te lo esperabas y es mucho estrés. Es una profecía autocumplida».

Antonio Canales

Antonio Canales fue despedido en directo hace unos días. Una noticia que no se esperaba y que el propio programa fue adelantando nada más empezar. En ‘Sálvame’ nos debemos a nuestra audiencia y queremos estar a la altura de los espectadores. Exigimos a nuestros colaboradores que siempre estén al cien por cien”, adelantaron antes de decir que era el exconcursante de ‘Supervivientes’ quien no pisaría más el plató en calidad de tertuliano. Pese al jarro de agua fría que eso supuso, el bailaor se mostró tranquilo. De hecho, su alegato fue de lo más aplaudido en las redes sociales.

“Como dice mi padre: donde no te quieren es donde no te merecen. Aquí he aprendido lo que no hay que hacer y lo que no hay que hacer es hablar a tontas y a locas, hacer un programa aburrido como el que estamos haciendo últimamente. Hay que reinventarse, escuchar a la audiencia, darle un poco más de alegría y no mirarse tanto el ombligo. Cuando empieza a bajar la audiencia y la gente hace zapping es porque algo no se está haciendo bien. Y no seré yo el culpable de todo con lo poco que llevo, ¿verdad? Estamos bajando el share, es el peor verano de su historia, que lo sepa la gente. No se puede vivir de las noticias de ayer y vosotros os empeñáis en seguir con ellas y agotáis a la audiencia», expresó el artista.