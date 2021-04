A Gema López y María Patiño les une una gran relación forjada en el ya extinto programa ‘Dónde Estás Corazón’. Años juntas han conseguido que la amistad se anteponga a lo profesional. Pero algo falló en un determinado momento que hizo que su relación se pusiera en tela de juicio. Mucho se ha hablado en los últimos años sobre un posible enfriamiento en su amistad. ¿Ya nada volverá a ser como antes?

Gema López alcanza la redonda cifra de 50 años este 14 de abril y entre las múltiples felicitaciones que está recibiendo se encuentra la de María Patiño: «Mi amiga, mi compañera de batallas. Has llegado hasta aquí con esfuerzo , sacrificio y sin fallarte a ti misma. Felicidadeeeeeeeeeeeeees. Me siento afortunada por tenerte como amiga @bygemalopez».

Un mensaje que no hace más que esclarecer que no hay ningún problema entre ellas. Hace un año, María Patiño hablaba de la supuesta mala relación con su compañera: «Es mi amiga, la adoro y la quiero. Ahora no quedamos por los distintos proyectos profesionales que tenemos. La realidad es pero si tengo un problema, el primer número de teléfono al que voy a llamar es al de Gema López y me ha demostrado que está ahí», dijo en Sálvame.

El resto de colaboradores del programa sí que ha notado alguna que otra discrepancia entre ellas y así lo aseguraba Antonio Montero: «Creo que siempre ha habido un cierto celo que lo veo positivo y de cierto pique. Porque son dos personas muy buenas en su trabajo pero no veo que haya maldad mi malicia. Creo que hay rivalidad», decía.

Kiko Matamoros echaba más leña al fuego al asegurar que «He visto que María Patiño y Gema López están cada vez más distanciadas. Visto desde fuera veo muchísimas más distancia, muchas más discrepancias, más encontronazos. «Mi relación con Gema no ha variado ni un ápice», respondía con contundencia. Patiño sí que reconocía que no hacen demasiado planes juntas: «Hay situaciones personales que por mi tipo de vida, mis libertades, yo tengo una vida social que no se compagina mucho con la de Gema, porque tiene unas obligaciones que le impiden hacer la vida que yo hago», para acabar diciendo que «Gema y yo en algunas cosas pensamos igual y en otras, de manera muy diferente».

¿Celebrarán juntas los 50 años de Gema López?

El dolor de cabeza de María Patiño que no es Gema López

María Patiño ha vivido unos días convulsos. Las redes sociales han pedido su despido de ‘Socialité’, solicitando que la sustituya otra presentadora como Nuria Marín o Chelo García-Cortés. El motivo es su postura en el relato de Rocío Carrasco. La presentadora se ha mostrado algo tibia en la defensa de la protagonista, algo que sí que han hecho de manera marcada otros compañeros como Carlota Corredera o Miguel Frigenti. Sin embargo, Patiño ha cuestionado ciertas cosas de la versión de Carrasco. Algunos usuarios en redes sociales pusieron en marcha el hashtag #MariapatiñofueradeSocialite y recordaron otros momentos en los que supuestamente no ha defendido a las mujeres como se esperaba.