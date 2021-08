Los colaboradores de ‘Sálvame’ se han ido haciendo durante estos últimas días las pruebas de inteligencia, uno de los momentos preferidos de la audiencia. Gracias a ellas se conoce el nivel intelectual de los rostros que cada tarde protagonizan la sobremesa en Telecinco. Si el último en conocer su coeficiente fue Kiko Jiménez, este pasado jueves le tocó el turno a María Patiño, aunque quizá hubiera deseado que no llegase ese día.

La presentadora de ‘Socialité’ llevaba ni más ni menos que 12 años retrasando el momento de enfrentarse al examen. Se había convertido en uno de sus grandes temores ante la posibilidad de que un mal resultado condicionase o comprometiese su futuro laboral en televisión. Había en ella cierto miedo al ridículo también. Todo ese cóctel de emociones hizo que se pusiera muy nerviosa ante la psicóloga.

«Siempre me ha pasado, yo soy muy exigente estaba nerviosa y no lo he hecho bien. Espero que este resultado no afecta a mi futuro», decía con pavor antes de conocer el resultado. Las lágrimas asomaban por los ojos de María Patiño y su angustia era palpable.

La responsable de hacerle el test intentaba animarla un poco: «Estabas mal desde un principio, no te lo esperabas y es mucho estrés. Es una profecía autocumplida». La colaboradora se esperaba lo peor y no fue para menos.

Kiko Hernández fue el encargado de abrir el sobre que contenía el resultado, no sin antes hacer una porra entre el resto de tertulianos sobre si María iba a estar entre los superdotados o, por el contrario, se iba a acercar a las puntuaciones más bajas hasta el momento, conseguidas por Kiko Jiménez y Raquel Bollo con 104 puntos.

Y llegó la hora de conocer el resultado. Tenía razones María Patiño para sentirse aterrorizada y es que los 101 puntos cosechados la sitúan como la colaboradora con coeficiente intelectual más bajo hasta el momento, o lo que es lo mismo, la peor nota de ‘Sálvame’. Kiko Hernández aprovechó para tirar de su mordacidad habitual: «La culpa será de Alexia».

Hay que destacar que María está por encima de la media nacional (100 puntos) pero no le convenció para nada su puntuación y se mostró desolada: «No está bien. Hasta que no mejore esto no me pongo delante de las cámaras», avisaba. Viendo su tristeza, la psicóloga le ofreció una reválida: «Cuando vuelvas de vacaciones, descansada y relajada, podemos hacer otro test». ¿Mejorará su nota?

Los test de inteligencia a los tertulianos de ‘Sálvame’ están dejando ganadores y perdedores de manera desigual. El coeficiente más alto hasta la fecha lo tiene Jimmy Giménez-Arnau, que ha obtenido la meritoria clasificación de 137 puntos. Detrás se sitúa Kiko Hernández con 134 puntos y Matamoros con 130. Fuera del podio de honor se encuentra Alonso Caparrós también saboreaba medalla de bronce al obtener 131 de coeficiente, lo mismo que la desaparecida Mila Ximénez, que se sometió en su día a la prueba. Ambos podrían entrar dentro de la escala de superdotación ya que se estima que a partir de 130 se tiene esa condición.