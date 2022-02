Terelu Campos vuelve a casa. Es indudable que la hija mayor de María Teresa Campos se encuentra en uno de los momentos más dulces de su trayectoria profesional, motivo por el que ha decidido dar un paso más allá y envolverse en un nuevo proyecto televisivo que mucho le recordará a sus inicios frente a las cámaras.

Será el próximo jueves cuando la colaboradora de Viva la vida se estrene como presentadora de un nuevo formato televisivo nada más y nada menos que en Telemadrid, la cadena en la que se forjó como una verdadera profesional de este ámbito. Teniendo en cuenta que Anne Igartiburu recibe a varios invitados en el programa 10 momentos, más tarde, sobre las 23:30 horas de la noche, la hermana de Carmen Borrego se encargará de moderar el debate posterior, tratando los temas más candentes de la actualidad y analizándolos de la mano de algunos de los colaboradores más prestigiosos de nuestro país. Una manera de hacer que la cadena autonómica resurja de sus cenizas y sus datos vuelvan a crecer, ya que el canal madrileño cerró enero con un 4,3% de cuota media, su peor mes en los últimos tres años.

Desde la redacción de Look nos hemos puesto en contacto con Terelu para conocer su primera impresión sobre este nuevo e ilusionante proyecto. Con la simpatía y la sinceridad que acostumbra a tener, la madre de Alejandra Rubio no ha tenido reparo en expresar su alegría: «Estoy muy contenta y muy feliz», aseguraba. Además, también nos explicó que aún quedaban algunos detalles por cerrar de su inminente vuelta a Telemadrid: «No he podido reunirme todavía con la dirección, pero lo haré entre hoy y mañana», decía, visiblemente feliz.

Pese a tener otro programa a su cargo, Terelu no se olvida de los otros formatos a los que también hace frente: «Estoy muy contenta de volver a Telemadrid, y súper contenta todos los días con Sálvame Lemon Tea, y en fin de semana con Viva la vida», confesaba. Y es que, ahora la tertuliana tendrá que compaginar su jornada laboral con la conducción de Sálvame Lemon Tea y sus frecuentes apariciones en Viva la vida.

La madre de Alejandra Rubio dio el pistoletazo de salida al 2022 haciendo las paces con el espacio de las tardes de Telecinco y poniéndose al frente de una nueva sección junto a María Patiño. Con esta nueva fórmula para el arranque de Sálvame, La Fábrica de la Tele pretendía aumentar unas audiencias que habían quedado completamente mermadas. Unos resultados de share que tendrán que esperar mientras Campos y Patiño comparten protagonismo y sacan a relucir la última hora de la actualidad del corazón.

Vuelta al pasado

El proyecto que Terelu llevará a cabo junto a Telemadrid probablemente sea uno de los más exigentes de su carrera. La colaboradora dejó el listón muy alto como maestra de ceremonias de Con T de tarde, programa que presentó en la cadena madrileña desde 1997 hasta 2004. En pleno prime time, Campos se encargaba de dar cabida en su propio magazine a entrevistas, actuaciones musicales, concursos, secciones de moda y belleza y una posterior tertulia sobre temas de actualidad social. Un formato del que estuvo al frente hasta 2004 y que le permitió seguir muy de cerca la estela profesional que su madre iba dejando frente a las cámaras.

Aunque más tarde dio el salto a Telecinco participando en otros programas como La noria o ¡Qué tiempo tan feliz!, La Caja Deluxe, Abre los ojos y mira o Hormigas blancas, podría decirse que su paso por Telemadrid fue el que marcó un antes y un después en su vida. La cadena autonómica fue una de las primeras en dar la oportunidad a una jovencísima Terelu de convertirse en una estrella en los platós, algo que ha conseguido con el paso de los años y sus distintas apariciones públicas en los espacios más conocidos a nivel nacional.