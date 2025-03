Temática, fecha e invitados: todos los detalles de la MET Gala 2025

Comienza la esperada cuenta atrás para que se celebre la que es una de las ceremonias más esperadas para los amantes de la moda. El próximo 5 de mayo tendrá lugar una nueva edición de la tradicional MET Gala. Por ello, ya se van conociendo algunos detalles sobre cómo será el evento que se convertirá, un año más, en un perfecto cónclave VIP.

La temática de la gala

Si bien en 2024, la temática giró en torno a las prendas durmientes que cobraban vida a través de la tecnología (bajo el título de Sleeping Beauties: Reawakening fashion), esta vez la edición está marcada por otro aspecto muy diferente.

Anna Wintour en la MET Gala. (Foto: Gtres)

Este 2025, el emblemático Museo Metropolitano de Nueva York pone el foco en los dandis, particularmente en el dandismo negro, para una exposición que hablará de la elegancia masculina desde una perspectiva muy particular y especial. De esta manera, el tema de esta edición es Superfine: Tailoring Black Style. Cabe destacar que, la iniciativa detrás de la temática está inspirada en la obra Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity, que publicó Mónica L. Miller en 2009.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Metropolitan Museum of Art (@metmuseum)

Anfitriones de la MET Gala

Esta vez, Asap Rocky, Pharrell Williams, Lewis Hamilton, Colman Domingo y Anna Wintour serán los perfectos anfitriones, junto a LeBron James como presidente de honor.

El ‘dress code’

El propio Museo Metropolitano ha anunciado en sus redes sociales cuál es el dress code para la gala. «El código de vestimenta para la #MetGala 2025 es A tu medida. La 2025 Benefit, también conocida como The Met Gala, celebra la exposición de primavera del Costume Institute Superfine: Tailoring Black Style, que se inaugura el 10 de mayo de 2025. #SuperfineStyle», indican.

Cara Delevingne en la MET Gala. (Foto: Gtres)

Invitados

Sin duda, uno de los secretos mejor guardados es la lista de invitados y hasta la misma noche no se sabe qué celebridades posarán. Sin embargo, en ediciones anteriores no se han perdido la importante cita famosos de la talla de Cara Delevigne, Rihanna, el clan Kardashiam, Gigi Hadid, Hailey Bieber, entre otros muchos.

Zendaya en la MET Gala. (Foto: Gtres)

¿Quién organiza la MET Gala?

La MET Gala se trata de un evento que lleva orquestándose desde nada más y nada menos que 1995 de la mano de Anna Wintour. De ser una ceremonia benéfica ha pasado a convertirse en una gala multitudinaria seguida por todos los rincones del mundo. Un fenómeno de masas que ostenta el nombre de Superbowl de la moda. Y es que lo estilismos que desfilan por la tradicional escalinata son esperados por todos los amantes de la industria textil. Además, es una fecha muy señalada para el museo porque da el pistoletazo de salida a su exposición anual de moda más importante.