Tania Llasera lo ha vuelto a hacer. La presentadora ha alzado la voz contra la industria de la moda, concretamente contra el buque insignia de Inditex, recriminando a Zara su tallaje. No es la primera vez que la que la vasca protagoniza una situación así, y ‘Look’ ha podido hablar con ella sobre qué le ha llevado a protestar así ante su casi millón de seguidores que siguen sus pasos a través de las redes sociales.

Muy tajante se ha pronunciado mediante unos vídeos que han logrado una gran repercusión. “Quiero decir una cosa muy sencilla”, ha comenzado diciendo con la naturalidad que siempre la ha caracterizado. “Este vaquero me lo compré ayer”, ha explicado mostrando la prenda ante el objetivo de la cámara.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ⚡️Tania Llasera⚡️ (@taniallasera)

“¿Cómo es posible, señor Amancio que yo tenga una talla XL? Vale que hace años no me cabía nada y llevo cinco años sin pisar tú tienda porque nada me cabía y me cabree porque no era para que no me entrara nada. Ahora me cabe, pero soy la talla más grande que hay”, ha contado reflexiva y sin entender nada. Llasera ha recalcado que este tipo de situaciones pueden llegar a desembocar en “problemas a la gente joven”. “No me parece normal”, ha sentenciado con firmeza. Este digital se ha puesto en contacto con Tania Llasera y nos ha revelado que siente “tristeza” por todo este asunto porque “da igual la talla que tengas”.

La presentadora ha querido visibilizar de nuevo este hecho porque puede ser muy “frustrante”, sobre todo para las “nuevas generaciones”. Se ha mostrado muy empática en todo momento porque entiende que esta situación puede llegar a generar una“baja autoestima”. Ya lo dijo en una de sus publicaciones en 2020. Un ‘post’ que denominó como ‘BodyNeutral’, donde explicó que no todo el tiempo se gusta, pero en cambio que hay en otros momentos en los que se siente como una auténtica “diosa”. “Hay que entendernos y queremos porque nuestro cuerpo no es un utensilio es un instrumento y podemos hacer con él lo que queramos”, nos explica muy reivindicativa. “Es agotador estar pensando todo el rato en nuestro peso”, añade.

“Me parece muy fuerte que una empresa tan grande como Inditex no sea capaz ahora que han sacado XL y XXL de saber llevar todo esto. Es que al final todas somos normales. No entiendo por qué no puedes vestir moderna y divertida tengas la talla que tengas”, comenta la presentadora algo apenada. Unos segundos después, nos ha confesado que, pese a que las redes sociales son parte del problema, “tienen la llave a la solución”. “Tenemos que quejarnos en este tipo de cosas, en este caso las tallas…”, confiesa.

El pasado mes de mayo, Rosa López, también denunció a través de la Red que no encontraba talla en los ‘showroom’ cuando tenía un evento. “Si te digo la verdad, me sigue costando trabajo encontrar talla en un showroom, aunque es verdad que he engordado. Es una locura, todo tiene que ser a medida y yo ahora tengo una 44”, relató. Tan solo unos meses más tarde, Tania nos revela que ha vivido la misma situación que la artista. “Durante años me pasó lo mismo. Dejé de ir a showroom el día que no tenían mi talla y me pasó lo mismo con Zara”, explica. “Somos más que una imagen, aunque no dejemos de cuidarnos. Realmente me preocupa la gente joven”, insiste preocupada en que se de más importancia a una imagen que a la salud mental de una persona.

Durante la charla, donde Tania Llasera se ha mostrado más luchadora e imparable que nunca, nos ha revelado el nuevo proyecto que tiene entre manos. Se trata de un libro escrito por ella que abarca temas como el que acaba de denunciar públicamente. Aunque habrá que esperar, porque verá la luz el próximo año, de cara al 2022. Sobre este trabajo, la comunicadora ha desvelado que hablará sobre “la mujer, el cuerpo femenino y del por qué se nos juzga y nos juzgamos estéticamente”, entre otras muchas cosas. Después de está conversación, Tania Llasera ha dejado clara una cosa, “tú cuerpo es un instrumento, no un ornamento”.