Tania Llasera está de enhorabuena. La presentadora ha alcanzado un hito que quizás no esperaba pero que habla maravillas de su trabajo. Su último libro, ‘La vida a mordiscos: recetas para rebeldes que no siguen recetas’, se ha convertido en el más vendido en Amazon Books, al módico precio de 19.95 euros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ⚡️Tania Llasera⚡️ (@taniallasera)

Ha sido ella misma quien lo ha contado a través de su cuenta de Instagram: «No lleva ni 12 horas colgado en mis stories y mi libro YA es el cuarto libro más vendido en @amazonbooks así que GRACIAS!!!». Sin embargo, unos minutos más tarde tendría que editar el comentario porque el libro no paraba de ser demandado hasta auparse al top 1: «15:05 horas. AHORA ES NÚMERO 1!!!!!!!!! Gracias familia!!!». Algunas buenas amigas de Tania como Verdeliss, Raquel Sánchez Silva, Elena Furiase o Ámbar se alegraban mucho de su éxito y no perdían la oportunidad de dejarla un comentario de felicitación.

Tania Llasera ha creado este libro con la idea de compartir sus famosas recetas ‘caóticas’, así como otras pautas de vida, para mujeres rebeldes que quieren cuidarse a sí mismas y también a su familia. Lo original de esta idea refleja fielmente la personalidad de la escritora vasca. Y es que, según se lee en la descripción de su obra en Amazon Books: «No hay reglas en un libro para aquellos que nunca siguen una receta al pie de la letra, porque así vive Tania: inventando y jugando con lo que la vida le pone delante».

Este libro es una buena manera de compartir tiempo con nuestros seres queridos mientras innovamos en la cocina. No hace falta disponer de materia prima de calidad, Llasera no busca eso sino la diversión a la hora de crear. Sobrevivir con lo que hay en la nevera y pasar tiempo de calidad con amigos o familia es mucho más valioso que cualquier plato de restaurante con estrella Michelín. Quien lo adquiera va a tener la oportunidad de conocer el lado más íntimo de la presentadora, su ruptura con los estereotipos, el significado de la maternidad para ella, así como lo esencial del cuidado de una misma para cuidar después de los otros.

El estilo de vida de Tania Llasera

Al margen de explotar su faceta como autora literaria, Tania Llasera es uno de los rostros conocidos de la sociedad que ejerce de mayor referente de la belleza natural. Lleva años visibilizando la naturalidad de los cuerpos que cambian y desmontando a quienes le critican por haber engordado, por cuidarse, por adelgazar o por cualquier cosa que tenga que ver con su físico.

Es habitual que comparta en sus redes imágenes naturales en las que reflexiona sobre los prejuicios existentes en la sociedad. Se muestra como es, no vende falsa felicidad y cuestiona al conocido movimiento ‘Bodypositive’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ⚡️Tania Llasera⚡️ (@taniallasera)

«Encuentro que el movimiento #bodypositive a veces puede ser algo tóxico para mí. No me gusta estar obligada a gustarme a cada segundo. No todo mi cuerpo me gusta. No toda mi personalidad me flipa. Hay ratos que no me aguanto ni yo. Hay momentos que me siento una diosa y momentos que me detesto. Soy humana y voy a ratitos como imagino que casi [email protected]», explicó. En su lugar, Tania Llasera prefirió acuñar otro término que refleja más su estilo de vida: Indagando por internet he encontrado un término que creo que es muy positivo y que me define: #bodyneutral se llama. La neutralidad del cuerpo: el cuerpo que tengo que lleva donde quiero, y hace mil cosas por mí (…) me apunto a esta manera de verme sin juicio positivo o negativo. Mi cuerpo es neutral y lo quiero a ratos y a ratos no y eso está bien. Es normal, soy normal y es normal que cambie de opinión», argumentaba en su ‘post’ de Instagram.

¡Bravo, Tania!