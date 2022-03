La propuesta de Tamara Falcó ante lo que está ocurriendo en Ucrania

Tamara Falcó pisaba el pasado 3 de marzo el plató de El Hormiguero para protagonizar la tertulia de actualidad como cada jueves, junto a Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val. La charla giró en torno a un tema principal, la guerra entre Rusia y Ucrania, y los colaboradores fueron dando su punto de vista sobre el conflicto. Sin embargo, cuando Falcó pidió el turno y comunicó su propuesta, sus compañeros enmudecieron.

“El Papa ayer convocó un Rosario y nosotros lo rezamos en mitad de la sierra. Ya sé que hay mucha gente que puede que no se lo crea pero, bueno, es una opción que igual hay que probar”, aportaba la hija del difunto marqués de Griñón. “¿Rezar”, le preguntaba el conductor del programa, Pablo Motos, a lo que ella respondía muy segura de sus palabras: “Rezar”. Un silencio incómodo invadió el plató de televisión y su compañero, Del Val intentó romperlo: “Bueno, si alguien es creyente, pues fenomenal”.

Abrir una tertulia sobre #Rusia y #Ucrania y que, de repente, Tamara Falcó haga su gran aportación: rezar el Rosario. Anonadado😳 | #AlaskaEH pic.twitter.com/G0SPM8SUbh — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) March 3, 2022

En ese momento, Cristina retomaba el debate, obviando la propuesta de su compañera: “Yo es que creo que en este conflicto hay un verdugo y unas víctimas muy claros. La diplomacia solo es posible cuando las dos partes tienen voluntad de acuerdo, no que uno quiera aplastar al otro”. Además, la periodista aportaba que habría que escuchar al pueblo ucraniano y la ayuda que estaban pidiendo. Por su parte, el escritor español quiso añadir que “hay un pueblo que está sufriendo y me parece hipócrita mandar solamente armas, lo que necesitan son armas y soldados”.

Lo cierto es que la hija de Isabel Preysler acostumbra a hablar públicamente de su admiración hacia Dios y no duda en exponer su fe. Sin embargo, sus declaraciones en mitad de un conflicto bélico tan importante como el ocurrido no han sido bien recibidas en las redes sociales, que se han llenado de memes y comentarios negativos hacia la aristócrata. “Hola, está Putin? Que se ponga, que está aquí Tamara Falcó” o “Tamara Falcó vio esta película (El tercer milagro) y se vino arriba” han sido algunas de las publicaciones de Twitter con más likes. No obstante, algunos usuarios se han pronunciado en su defensa: “He visto el hormiguero y, me guste más o menos Tamara Falcó, creo que lo que pide es razonable si tienes fe. Los ucranianos están rezando, los que luchan y los que no. Si yo no voy a ir a luchar, por qué no veis razonable que se rece? Si puedo hacer más, también lo haré”.

¿Tamara Falcó acaba de proponer en 'El hormiguero' rezar para acabar con la guerra? Tamara Falcó acaba de proponer en 'El hormiguero' rezar para acabar con la guerra — Natalia Marcos (@cakivi) March 3, 2022

La hija de Carlos Falcó contaba en 2019 cómo fue el día que habló “directamente con Dios”, durante un viaje espiritual a la ciudad Bosnia de Medjujorge. Allí decidió reunirse “con Él” subiendo al Monte Krizenac despojada de su calzado: “Sí, la niña con la colección de zapatos más impresionante de España va a Medjujorge y sube al monte descalza. Lo hice porque me lo pedía el alma”. Y es que, fue ella misma quien narró cómo se reconcilió con la fe cristiana: “Hice un retiro espiritual y ahí fue cuando comencé a caminar hacia la luz. Ahí recordé que había oído la voz de Dios. Fue una experiencia que viví de pequeña (…) Cuando mis padres se acaban de separar y mis hermanos se habían ido a vivir a otro lugar. Yo estaba muy triste. Estaba llorando en mi habitación y escuché su voz. Me dijo ‘No te preocupes, todo va a salir bien’”. Unas palabras que ya fueron criticadas en su día y que ahora, han vuelto a salir a la luz.