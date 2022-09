La curiosa defensa de Tamara Falcó hacia Carlos III y los pijos que no ha pasado desapercibida

En los últimos meses, Tamara Falcó se ha convertido en uno de los rostros más destacados de El Hormiguero. Y no es para menos. La marquesa de Griñón se convirtió en colaboradora del programa de las noches de Antena 3, y desde ese momento, no ha dejado de copar titulares por sus inesperadas apariciones públicas, en las cuales ha hecho declaraciones que no han pasado desapercibidas.

En esta última ocasión, la hija de Isabel Preysler ha hecho referencia a la reciente coronación de Carlos III como Rey del Reino Unido tras la muerte de la Reina Isabel, su madre. Una cuestión que ha hecho que el presentador, Pablo Motos, lanzara una pregunta a sus colaboradores: “¿Ha tenido el monarca cierta actitud ‘de pijo’ en sus primeros días al frente de la monarquía británica? ¿Qué es un pijo?”. Algo a lo que Tamara ha contestado con total naturalidad: “A mí no me miréis. Me estáis mirando, ¿no?”, ha comenzado diciendo, a lo que el maestro de ceremonias ha reaccionado entre risas: “De la mesa eres la más sospechosa”.

Por este motivo, otros de los profesionales allí presentes han intervenido: “Yo pienso que no tiene que ver con el dinero o la condición, una persona puede ser marquesa y no ser pija”, decía Juan del Val, mientras que Cristina Pardo señalaba lo siguiente: “Viven en una realidad paralela, mejor, distinta (…) Para mí la gente pija tiene un componente de frivolidad, tienen una percepción diferente a la realidad”. Unas declaraciones que hicieron que la novia de Íñigo Onieva acaparara el foco mediático para dar su punto de vista: “Yo me considero una persona pija y no por eso se me caen los anillos. Me considero muy pija, no me cabe la menor duda, vamos. Pero para mí no es un problema porque hay imbéciles en todas partes, hay quienes son imbéciles y otros que no lo son”, sentenciaba, zanjando el asunto y sacando además la cara por el soberano inglés: “Considero que lo ha hecho en plan gracioso”, indicaba, totalmente segura de que la intención del padre del príncipe Guillermo no era, en absoluto, tener la repercusión tan negativa que está teniendo en sus primeros pasos como Rey.

Sea como fuere, y como ya es costumbre, Tamara volvió a hacer referencia a algunos de sus inusuales hábitos, los cuales suelen resultar bastante llamativos tanto para la audiencia como para sus compañeros de espacio televisivo: “No soporto que mis jerséis no estén colocados por colores. Tienen que estar colocados. También me molesta mucho si no tengo el café que me gusta por las mañanas”, declaraba con contundencia y firme en sus convicciones, dejando entrever que, ahora que ha optado por dejar la mansión de Puerta del Hierro que compartía con su madre, sí que no dejará de lado algunas de las tendencias de las que suele hacer uso en su día a día, con un orden escrupuloso.