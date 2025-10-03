Tamara Falcó anuncia emocionada que ya tiene el libro de Isabel Preysler: "Afortunada"

Tamara Falcó ha anunciado muy orgullosa en sus redes sociales que ya tiene el libro de su madre, una autobiografía en la que Isabel Preysler se sincera como nunca sobre su historia y su vida personal: desde su infancia en Filipinas, a sus mediáticos romances con personajes de la talla de Julio Iglesias. Pese a que el libro sale a la venta este próximo 22 de octubre, Falcó ha tenido la suerte de recibir uno de los primeros ejemplares en auténtica primicia.

«Hoy me siento afortunada», ha compartido con sus seguidores. «Mi madre me ha regalado uno de los primeros ejemplares de su libro, dedicado con todo su cariño», asegura. Del mismo modo, explica que pese a que «sale a la venta el 22 de octubre, ya podéis apuntaros a la pre-venta», detalla. «Es una oportunidad única para conocer su historia contada por ella, de mujer a mujer… con recuerdos y confidencias que nunca antes había compartido», asegura emocionada. Para terminar, Tamara no duda en darle la enhorabuena Preysler. «Qué ilusión poder descubrirla a través de sus propias palabras», comenta, a lo que sigue una traducción del texto en inglés.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Falcó (@tamara_falco)

Además, la marquesa de Griñón también ha desvelado el cariñoso mensaje que le ha dedicado su madre: «A mi adoradísima Tami, sin la que, junto a sus hermanos, no podría vivir».

Desde que se supo que Isabel Preysler iba a publicar sus memorias, muchos han estado pendientes de cada uno de los movimientos que se producen en su entorno. De hecho, la familia de Mario Vargas Llosa estaría dispuesta a tomar medidas legales en caso de que la socialité ofenda o desvele cualquier detalle que pueda dañar la reputación del escritor. Muchos se preguntan si finalmente Preysler se animará a compartir el verdadero motivo de su ruptura con el granador del Premio Nobel de Literatura, -fallecido hace unos meses-. Y es que siempre que le preguntan sobre el tema, ella se mantiene de lo más misteriosa.

Portada de las memorias de Isabel Preysler, ‘Mi verdadera historia’. (Foto: Editorial Espasa)

De lo que no cabe duda alguna, es de que Isabel cuenta con el indiscutible apoyo de todos sus hijos, e incluso Enrique Iglesias, -quien siempre procura mantenerse al margen de las polémicas-, se ha pronunciado en redes sociales. «Felicidades a mi mamá por su autobiografía. Qué vida tan increíble», ha escrito el cantante, demostrando públicamente lo unidos que están y lo orgulloso que está de este logro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)

La propia socialité reconocía que no lo había tenido nada fácil a la hora de escoger entre «qué contar y qué callar». En una entrevista para Harper’s Bazaar, Preysler explicaba que la decisión de publicar sus memorias, vino a raíz de todo lo que se había escrito anteriormente sobre ella. «Incluso libros, pero ninguno contaba la verdad», argumentaba. «Durante años me pareció pronto, pero ahora siento serenidad y paz, rodeada de mis nietos». Así, la reina del papel couché se muestra dispuesta a contar su propia versión en un libro que no dejará a nadie indiferente.