‘Supervivientes 2021’ sigue desvelando su nómina de concursantes. La quinta confirmada ha sido Olga Moreno. Su confirmación, desvelada en el programa ‘Ya es mediodía’, ha sido un as en la manga de la productora del reality ya que no la mujer de Antonio David Flores no entraba en las quinielas. En tan solo unas semanas emprenderá su gran aventura televisiva hasta el momento junto a los ya confirmados Antonio Canales, Sylvia Pantoja, Alexia Rivas y Tom Brusse.

Se trata de un gran paso adelante para la diseñadora que después de dos décadas, en las que ha permanecido en un segundo plano mediático, da el gran salto a la pequeña pantalla. Para ello contará con los consejos de Rocío Flores, la hija de su marido, que participó en la edición del año pasado y con quien tiene una excelente relación. Tanto es así que Olga Moreno es como una madre para la hija de Rocío Carrasco.

El fichaje de Olga por ‘Supervivientes 2021’ llega poco días después de que su matrimonio volviera a estar en el punto de mira. Como ya sucediera hace algunos meses, la sombra de las infidelidades volvía a planear sobre Antonio David Flores. El colaborador, harto de que se intentase dinamitar su matrimonio, pidió en ‘Sálvame’ que no se expusiera públicamente a su mujer: «Al final es como provocar que una persona que está en un segundo plano se la condicione a estar en el primero y yo se lo he dicho siempre», reconocía. Paradójicamente, ahora es ella quien desea ser mediática al aceptar la propuesta de Bulldog TV. En cualquier caso, las supuestas deslealtades de Flores hicieron mella en el matrimonio. Olga lo pasó realmente mal y sufrió en silencio. Pero las adversidades no han podido con ellos y a día de hoy siguen juntos. No es difícil imaginar que su marido sea su defensor en las galas que presentarán Jorge Javier y Jordi González.

Olga Moreno nació hace 45 años en Sevilla. Su llegada a las páginas de la crónica social se produjo en 2001. En ese año se conocieron cuando ella era relaciones públicas de unos grandes almacenes y él trabajaba como colaborador en ‘Crónicas Marcianas’. Se enamoraron y acabarían por contraer matrimonio en 2009. Tres años después nacería su única hija en común, Lola, junto a quien viven en Málaga actualmente. También está con ellos David, el hijo que el ex Guardia Civil tuvo con Rocío Carrasco. Hasta hace poco tiempo también compartían techo con Rocío Flores, si bien esta decidió emanciparse junto a su novio Manuel.

Modista de profesión, la andaluza regenta una tienda de ropa en la capital de la Costa del Sol y ha colaborado con diferentes diseñadores importantes, además de participar en desfiles. Durante todos estos años se ha convertido en el gran pilar sobre el que se ha apoyado Antonio David. Ha sido su aliento en los múltiples conflicto judiciales que ha tenido con su exmujer, convertida por méritos propios en la reina de las demandas. De hecho, la hija de La Más Grande se ha querellado contra Olga Moreno en hasta cinco ocasiones, la ultima de ellas por presunta vulneración y revelación de secretos al abrir una carta de la Agencia Tributaria a nombre de Antonio David cuando él estaba en ‘GH VIP’ y que incluía el nombre de Rocío Carrasco.

Queda muy poco para ver cómo arranca Olga Moreno su aventura en ‘Supervivientes 2021’. La fecha de estreno exacta no se conoce pero se apunta a la primera semana de abril, una vez termine ‘La Isla de las Tentaciones 3’. La flamante concursará buscará dejar en buen lugar a la familia, aunque el listón lo tiene bastante alto tras la medalla de bronce que consiguió Rocío Flores en la edición anterior. ¿La superará?