Lo dijo en los Cayos Cochinos hace un año, durante su participación en ‘Supervivientes 2020’. Rocío Flores estaba como loca por ampliar la familia y, doce meses después ha cumplido su sueño. Pero Antonio David Flores y Rocío Carrasco pueden respirar tranquilos. Su hija no va a hacerles abuelos, al menos de momento. A pesar de sus ganas de ser mamá, la nieta mayor de Rocío Jurado y su novio, Manuel Bedman han decidido ser ‘papás’ pero no de un bebé humano. La pareja tiene un nuevo miembro en su pequeña familia: un bonito cachorro que ya forma parte de su vida.

Así lo anunciaba la propia superviviente en su cuenta de Instagram, compartiendo un story en el que se ve a su pequeña mascota descansando en sus piernas: «La familia crece», escribía entonces. El nuevo miembro de los Bedmar Flores es un cachorro de raza Akita Inu, una especie proveniente de Japón que alcanzó adeptos gracias a la película ‘Siempre a tu lado, Hachiko’, protagonizada por Richard Gere y basada en hechos reales y que cuenta la historia de Hachiko, un perro que, como muestra de lealtad esperó 10 años el regreso de su amo, que ya había fallecido.

Rocío no ha desvelado más datos sobre su perro. No se sabe qué nombre han elegido, ni si han optado por la adopción, por la compra o si ha sido un regalo. Lo que está claro es que les ha robado el corazón a todos y probablemente será una buena ayuda para seguir con su puesta a punto, ahora que está volcada en mejorar su imagen físicamente. Y no solo con retoques estéticos. La hija mayor de Rocío Carrasco ha introducido el ejercicio en su rutina diaria y son numerosas las publicaciones que comparte con sus seguidores desde el gimnasio.

Hace un año hablaba de la maternidad

Rocío fue uno de los fichajes estrella en la pasada edición de ‘Supervivientes’. Allí, además de hablar de su madre y su infancia, y defender a su padre, también confesó sus deseos de ser madre. Tiene las cosas claras y ya se sentía lo suficientemente preparada como para tener un bebé. Pero Ana María Aldón, presente en esa conversación entre robinsones, trató de quitarle la idea de la cabeza, sobre todo, pensando en su juventud. «Eres muy joven todavía y tu padre no tiene edad aún de ser abuelo», le decía la mujer de Ortega Cano.

«A mi padre se lo he dicho, que quiero otro hermanito. Me han dicho que no, así que les he dicho que, o me dan un hermanito, o tienen un nietecito», respondía entonces la joven. Antonio David, presente en plató en aquel momento confirmó las palabras de su hija, admitiendo además que no le importaría ser abuelo. Parece que de momento esto tendrá que esperar.

Llevan cinco años juntos y el pasado mes de septiembre, Rocío Flores y Manuel Bedmar decidían dar un paso más en su relación. Y no era otra que irse a vivir juntos a un piso de lujo en una de las zonas de moda de Málaga. No era un buen momento para Antonio David y Olga Moreno, que atravesaban una crisis de pareja después de escuchar el testimonio de varias mujeres que confirmaban haber tenido un affaire con el ex guardia civil. «Nueva etapa, de tu mano siempre», escribía Rocío en sus redes sociales junto a una imagen besando a su chico. Su historia de amor va viento en popa y avanzando paso a paso. De momento viven juntos y ya tienen mascota, ¿lo siguiente será la boda?.