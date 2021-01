Quien hubiera pensado que Rocío Carrasco estuviera dispuesta a enfrentarse a Belén Esteban en los tribunales, la que muchos denominan la ‘reina de los juzgados’ ni siquiera se despeina a la hora de plantarle cara a la ‘princesa del pueblo’ y acaba de presentar una denuncia para intentar acallar para siempre a la de Paracuellos en cuanto a hablar de sus intimidades. Eran amigas, estaban cercanas, tanto que la propia Belén llegó a estar a su lado en el velatorio cuando murió su madre, la admiradísima Rocío Jurado, allá por el mes de junio de 2006.

Desde entonces ha llovido mucho y las cosas parecen haber cambiado. La hija de ‘La más grande’ no se quiere andar con chiquitas y no está en sus planes consentir que sus ganancias o sus deudas estén en boca de todos, tampoco que Olga Moreno, la actual esposa del que fue su marido, Antonio David Flores, pueda manejar a su antojo informaciones de su privacidad y hablar de ellas en televisión. La guerra está servida y las denuncias, ya que van por vía penal, son la primera batalla, o mejor dicho, la siguiente, pues la cantidad de documentos y diligencias que deben tener los maletines de sus letrados con respecto a sus reivindicaciones debe ser innumerable. Pero… ¿Cuándo comenzó esta ristra de reclamaciones judiciales?, nosotros os lo contamos.

Desde que Rocío Carrasco se divorciara de Antonio David Flores, en el año 1999, tras casi cuatro años de matrimonio y dos hijos en común, Rocío y David, las visitas a su abogado para intentar solucionar temas conyugales y poner demanda tras demanda se han sucedido constantemente. Primero fue debido todas las peticiones que reclamaba sobre la custodia de sus hijos, originándose un larguísimo y duro proceso legal que se ha prolongado hasta la mayoría de edad de sus vástagos. También entonces llegaron las reclamaciones sobre los bienes que compartían o eran gananciales, por los que la expareja, tras una ardua lucha delante de un juez, llegó a un acuerdo. Pero el tiempo pasó y las relaciones no mejoraron entre ellos, qué si no tengo a la niña y al niño cuando me toca, qué si me lo entregas tarde, qué si la pensión alimenticia es exagerada, qué si Antonio David no paga lo que corresponde para sus hijos… un sinfín de peros que hacían conducir los pasos de la hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco cada vez con más asiduidad a los juzgados.

Y de repente se armó la marimorena, Rocío madre mantenía una terrible discusión con Rocío hija y la segunda salió corriendo del que hasta entonces había sido su hogar para refugiarse en los brazos paternos. Antonio David, escuchando la versión de su hija, algo que hasta ahora la joven no ha querido revelar públicamente, optó por dejarla a su lado, pasando a convivir junto a la que era su nueva mujer, Olga Moreno, y la hija de ambos, Lola. Este triste suceso trajo consigo más enfrentamientos legales y más problemas, ya que Carrasco no cesó de repetir demandas y denuncias por impago de pensión o por afrentas que ella consideraba que el malagueño hacía contra su persona.

En aquellas fechas madre e hija dejaron de tener cualquier contacto, ni personal, ni por carta, ni telefónico… cero, y ‘Ro’, como había comenzado a llamarla su desaparecida madre, guardaba en silencio la ausencia de un dolor que llevaba dentro, una pena que ella misma ha confesado en actualidad y que deriva de aquella pelea por la que llegó a ser ella quien demandó a su progenitora por malos tratos y perdió, siendo ella la condenada. Aparte de este triste episodio maternofilial, Rocío Carrasco ha tenido que escuchar como está completamente influenciada por su actual marido, Fidel Albiac, y que este presuntamente la ha llevado a la ruina, siendo él quien supuestamente le aconseja para que demande, denuncie y pida todo lo que se le pase por la cabeza, incluyendo a varios periodistas, entre ellos algunos de los colaboradores de ‘Sálvame’, como Kiko Matamoros o Lidia Lozano, aparte de reclamar la presencia de Antonio David ante un tribunal en más de 18 ocasiones por las entrevistas y declaraciones que ha realizado en diferentes espacios de Telecinco, unas acciones que consiguieron ahogar al tertuliano en las deudas y hacer que sufriera una devastadora depresión.

En el presente las cosas no se han solucionado pero gracias a su paso por concursos, diversos espacios de entretenimiento y entrevistas que arrastraron una enorme audiencia en Telecinco y gran repercusión en el papel cuché, el malagueño ha salido a flote superando el enorme bache económico que le provocó el enconamiento de su exmujer. Sigue gastándose el dinero en intentar ganar los muchos litigios judiciales que quedan por resolver, a lo suyo se suman las cuatro demandas que también ha puesto a Olga Moreno, la última, la quinta, interpuesta a la vez que la de Belén Esteban, ambas por revelación de secretos.

Demandas, denuncias, querellas, pleitos y más pleitos a los que la única hija biológica de ‘La Chipionera’ no ha querido renunciar, ni siquiera cuando estaban planteados por temas familiares, pues también a sumado contiendas cuando su hijo menor, David, no quiso regresar a su lado siendo aún menor y se quedó con su padre en Málaga, sufriendo este las consecuencias de la ira legal de la madre. También se rumoreó que estaba dispuesta a todo tras unas duras declaraciones de su tío Amador Mohedano en ‘Sábado Deluxe’, aunque aquello quedó en agua de borrajas, no así otras que interpuso contra Telecinco, aunque parece ser que pudo llegar a un acuerdo, supuestamente, cuando firmó el contrato para trabajar en el programa ‘Hablé con ellas’.